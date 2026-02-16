Microsoft: ИИ может заменить «белых воротничков» к 2027 году

Большинство профессиональных задач офисных сотрудников могут быть автоматизированы с помощью искусственного интеллекта в течение ближайших 12–18 месяцев, заявил глава Microsoft по ИИ Мустафа Сулейман в интервью Financial Times. По его оценке, заметные изменения в работе «белых воротничков» станут заметны уже к 2027 году.

Сулейман: ИИ стал основой рабочих процессов, а не просто помощником

Мустафа Сулейман отметил, что ИИ стремительно берёт на себя широкий спектр интеллектуальных задач — от подготовки документов до аналитической работы. По его словам, за последние полгода отношение к технологиям внутри компаний кардинально изменилось, поскольку инструменты на базе ИИ стали повседневной рабочей практикой.

Изменения уже происходят в сфере программирования. Как подчеркнул топ-менеджер, многие разработчики используют ИИ для написания большей части кода. В результате их роль смещается в сторону метафункций — отладки, анализа и стратегического проектирования архитектуры продуктов.

По словам Сулеймана, подобная трансформация демонстрирует, что искусственный интеллект перестаёт быть вспомогательным инструментом и становится основой рабочих процессов.

Сам Microsoft разработает ИИ для поддержки человека, а не для его замены

В ноябре 2025 года Microsoft AI объявила о создании новой команды, которая займется разработкой ИИ, ориентированного на человека. Глава подразделения Мустафа Сулейман подчеркнул: цель — создать технологии, которые работают на человечество, а не вместо него.

«Человек всегда важнее, чем искусственный интеллект», — заявил он в корпоративном блоге.

Компания видит будущий суперинтеллект в трёх ролях: компаньон для человека (помощь в обучении и принятии решений), усилитель для здравоохранения и автор научных прорывов, например в сфере чистой энергии.

Контекст

Заявления Microsoft отражают более широкий тренд — крупные компании уже пересматривают организацию труда под влиянием ИИ. На российском рынке этот процесс уже заметен: так, в 2025 году Сбер сократил около 20% сотрудников центрального аппарата — решения принимала мультиагентная ИИ-система, анализирующая эффективность проектов.

Президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф назвал ситуацию «шоком» для команды, но неизбежной ценой технологического перехода: отставание в ИИ-гонке может стоить бизнесу конкурентоспособности на рынке.