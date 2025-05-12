«Пипио», «Аяйка», «Пикалка»: в Ozon составили словарь работников складов
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Словарь профессионализмов охватывает различные аспекты работы на складе: от оборудования до действий персонала. Он включает в себя существительные, глаголы и даже аббревиатуры, используемые сотрудниками на ежедневной основе.
Например, товар «пикают», то есть, сканируют, «застрейчивают» — обматывают пленкой, а если нужно переместить один товар с одного склада на другой — «оформляют репку» (от английского слова replacement – замена).
Сотрудники пользуются «пикалкой» — сканером, и «пистолетом» — аппликатором для наклеивания штрих-кода. А разгружают и отгружают товары при помощи «рохли» — гидравлической тележки и «дебаркадера» — выдвижного разгрузочно-погрузочного места для товара.
Также в числе популярных профессионализмов:
- «Потеряшки» — виртуальные ячейки на складах;
- «Грядка» — ряд на складе, где расположены товары;
- «Пипио» — сокращенное выражение «план прироста и отсева»;
- «Аяйка» — штрих-код Scan It, сокращение от ii и многие другие.
Как заявили в Ozon, эти специфические слова стали неотъемлемой частью профессиональной культуры и получили распространение далеко за пределами самого Ozon. Использование такого сленга облегчает коммуникацию между коллегами, позволяет быстрее ориентироваться в рабочих процессах и помогает новым сотрудникам лучше адаптироваться в новом коллективе.
Ozon предоставляет возможность работать на логистических объектах в следующих форматах: полный рабочий день как штатный сотрудник или по отдельным заданием и гибкому графику как пользователи Ozon Job. В Ozon отмечают тренд на платформенную занятость. В Ozon Job соискатели могут самостоятельно составлять рабочий график, выбирать задачи по предпочтениям и быстро получать оплату за выполненную работу.
Пользователи могут выбрать склад, который ближе всего расположен к дому. Сейчас в России и странах СНГ уже действуют 47 фулфилмент-центров и более 170 сортировочных центров. За последние два года логистическая инфраструктура увеличилась более чем в три раза и на сегодняшний день превышает 3,6 млн кв. м.
Онлайн-платформа Ozon связывает более 600 тысяч предпринимателей с 56,5 млн активных покупателей. Продавцы формируют широкий ассортимент площадки в 370 млн товаров, на их продажи приходится более 90% оборота маркетплейса.
Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock / FOTODOM
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