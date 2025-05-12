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«Пипио», «Аяйка», «Пикалка»: в Ozon составили словарь работников складов

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
Сотрудники складов Ozon используют собственный профессиональный сленг, маркетплейс впервые составил их словарь. Глоссарий насчитывает более 100 слов, которые работники используют по всей России, сообщили Русбейс в компании. Мини-словарь продолжает пополняться, а новые и выражения надолго остаются в употреблении среди сотрудников маркетплейса и выходят за пределы склада.
«Пипио», «Аяйка», «Пикалка»: в Ozon составили словарь работников складов
  1. Новости

Словарь профессионализмов охватывает различные аспекты работы на складе: от оборудования до действий персонала. Он включает в себя существительные, глаголы и даже аббревиатуры, используемые сотрудниками на ежедневной основе.

Например, товар «пикают», то есть, сканируют, «застрейчивают» — обматывают пленкой, а если нужно переместить один товар с одного склада на другой — «оформляют репку» (от английского слова replacement – замена).

Сотрудники пользуются «пикалкой» — сканером, и «пистолетом» — аппликатором для наклеивания штрих-кода. А разгружают и отгружают товары при помощи «рохли» — гидравлической тележки и «дебаркадера» — выдвижного разгрузочно-погрузочного места для товара.

Также в числе популярных профессионализмов:

  • «Потеряшки» — виртуальные ячейки на складах;
  • «Грядка» — ряд на складе, где расположены товары;
  • «Пипио» — сокращенное выражение «план прироста и отсева»;
  • «Аяйка» — штрих-код Scan It, сокращение от ii и многие другие.

Как заявили в Ozon, эти специфические слова стали неотъемлемой частью профессиональной культуры и получили распространение далеко за пределами самого Ozon. Использование такого сленга облегчает коммуникацию между коллегами, позволяет быстрее ориентироваться в рабочих процессах и помогает новым сотрудникам лучше адаптироваться в новом коллективе.

Ozon предоставляет возможность работать на логистических объектах в следующих форматах: полный рабочий день как штатный сотрудник или по отдельным заданием и гибкому графику как пользователи Ozon Job. В Ozon отмечают тренд на платформенную занятость. В Ozon Job соискатели могут самостоятельно составлять рабочий график, выбирать задачи по предпочтениям и быстро получать оплату за выполненную работу.

Загляни на платформу «Курс»: эксперт Ozon рассказывает, как подготовиться к выходу на маркетплейс, чтобы продажи пошли быстро.

Пользователи могут выбрать склад, который ближе всего расположен к дому. Сейчас в России и странах СНГ уже действуют 47 фулфилмент-центров и более 170 сортировочных центров. За последние два года логистическая инфраструктура увеличилась более чем в три раза и на сегодняшний день превышает 3,6 млн кв. м.

Онлайн-платформа Ozon связывает более 600 тысяч предпринимателей с 56,5 млн активных покупателей. Продавцы формируют широкий ассортимент площадки в 370 млн товаров, на их продажи приходится более 90% оборота маркетплейса.

Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock / FOTODOM

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