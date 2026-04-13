В работе приложения Сбербанка произошёл сбой: клиенты направили более 1 тыс. жалоб на работу сервиса

В работе Сбербанка зафиксирован сбой: за последние сутки пользователи оставили около 1,2 тыс. жалоб на работу сервиса для мобильных устройств, более 370 — с 12:00 до 13:00 по МСК. По данным DownDetector, чаще всего пользователи жалуются на плохую работу приложения. Предыдущий сбой в работе сервиса Сбера произошёл 3 апреля.

Наибольшее количество жалоб поступает из Санкт-Петербурга — на этот регион приходится 19% всех сообщений. Также о проблемах активно сообщают пользователи из Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Ленинградской области и Архангельской области.

65% пользователей сообщают о сбое в мобильном приложении, 11% не могут войти в личный кабинет.

Пользователи сообщают, что при открытии приложения появляется уведомление о проблемах с интернетом, хотя другие сервисы работают корректно.

3 апреля в работе Сбербанка произошёл массовый сбой. Клиенты сообщали о проблемах с мобильным приложением, доступом к сервисам и проведением операций. Тогда на работу Сбербанка за сутки пожаловались более 8,3 тыс. раз.

Пользователи столкнулись с ошибками при входе в приложение и уведомлениями о невозможности выполнить переводы или оплату. Сбой затронул ключевые функции — платежи картой, переводы и доступ к приложениям.

3 апреля проблемы наблюдались и у других сервисов: у клиентов Т-Банка и ВТБ не открывались приложения и не проходила оплата, аналогичные сбои были зафиксированы у Ozon и связанных сервисов. Пользователи также жаловались на работу СБП — система не позволяла проводить платежи.

