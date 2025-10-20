Стало известно, сколько денег россияне дают родителям

Половина россиян уверены, что взрослые дети обязаны помогать родителям деньгами — независимо от достатка, узнал SuperJob. Среди респондентов с доходом свыше 100 тысяч рублей идею поддерживают 55%. Мужчины чаще разделяют эту позицию — 53% против 49% среди женщин. Треть респондентов готовы помогать только в трудных ситуациях, лишь 7% отвергают идею финансовой поддержки.

Щедрость растёт с возрастом и доходом

С возрастом снижается доля тех, кто отказывается помогать вовсе: с 10% среди молодёжи до 35 лет до 4% среди граждан старше 45. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом SuperJob среди 1600 экономически активных граждан России.

52% россиян с высшим образованием помогают родителям независимо от обстоятельств, тогда как среди людей со средним профессиональным образованием таких 45%.

Среди россиян с доходом свыше 100 тысяч рублей 55% считают, что помогать родителям деньгами — их обязанность. Среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, так думают 17%.

Почти треть россиян готовы помогать родителям постоянно

22% россиян помогают родителям постоянно, 36% — время от времени, а 8% делают это изредка. Лишь 12% опрошенных не оказывают и не получают материальную помощь от родителей, тогда как 16% сообщили, что финансовую поддержку получают они сами.

Мужчины и женщины одинаково часто помогают на постоянной основе (по 22%). Однако среди женщин выше доля тех, кто получает помощь от родителей — 20% против 12% среди мужчин.

За последние 15 лет культура финансовой поддержки укрепилась

В 2010 году постоянно помогали 18% россиян, сегодня — уже 22%. Число тех, кто помогает время от времени, выросло с 32% до 36%. Одновременно сократилась доля получающих поддержку от родителей — с 26% до 16%.

Средняя сумма ежемесячной помощи за год выросла на 9%: с 14 000 до 15 200 рублей.

Москва лидирует по объёму переводов — 18 тыс. рублей в месяц, за ней следуют Санкт-Петербург (15 тыс. рублей) и Красноярск (13,5 тыс. рублей). В Екатеринбурге и Краснодаре сумма помощи составляет около 13 тыс. рублей.

