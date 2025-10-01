В России создан сервис оценки упоминаний бренда в ответах ИИ

На рынке появился новый инструмент AI Visibility Monitor — первая в России платформа для измерения и анализа видимости брендов в ИИ-системах. По данным исследования RW+ и Runway, 73% коммерческих запросов нейросети отрабатывают без упоминания российских компаний. Для брендов это означает потерю целого канала влияния на покупателей — ведь каждый четвёртый пользователь рунета уже регулярно советуется с ИИ при выборе товаров и услуг.

От SEO к GEO: новые правила игры

Если раньше маркетинг измерял эффективность работы через SEO и позиции в «десяти синих ссылках» в Google или «Яндексе», то сегодня ситуация изменилась. Пользователи переходят от поиска к диалогу с ИИ, будь то ChatGPT, Claude, Gemini или даже «Алиса». Именно чат-бот формирует картинку, которую получит пользователь, — и бренды могут либо оказаться в центре внимания, либо остаться в зоне полной невидимости.

По словам Юлии Удовенко, вице-президента по маркетингу RW+, сегодня рынок переходит от метрик трафика к метрикам видимости и внимания. Чтобы управлять процессом, нужно его правильно измерять — теоретически в этом должен помочь новый инструмент AI Visibility Monitor.

Как работает AI Visibility Monitor

В основе платформы лежит методология INTENT, которая имитирует реальное поведение покупателей. Система создаёт виртуальных пользователей с разными профилями и привычками: кто-то ищет информацию, кто-то сравнивает различные товары, а кто-то уже хочет купить продукт. Такой подход позволяет проверить, как бренды «проходят» через разные этапы воронки — от первого запроса до принятия решения о покупке.

AI Visibility Monitor рассчитывает AI Visibility Index — метрику, которая учитывает позицию и частоту упоминания бренда, силу рекомендации и контекст. Дополнительно доступны критерий авторитетности источников для ИИ, а также индекс взаимного влияния брендов. Сервис позволяет сравнивать до 10 компаний и отслеживать динамику изменений.

98% брендов почти невидимы для ИИ

В пилотном исследовании сегмента «Уход за телом» специалисты RW+ и Runway проанализировали 1136 брендов и собрали 5664 упоминания в ответах четырёх крупных ИИ-моделей на 250 тематических запросов. Итоги оказались показателями тревожными: у 98% компаний индекс AVI оказался ниже отметки 0,01 — на практике показатель может быть в десятки раз выше.

Согласно замерам AI Visibility, 73% ответов ИИ-систем на коммерческие запросы не содержат упоминаний отечественных брендов. Это значит, что в большинстве случаев аудитория видит международные компании или получает абстрактные рекомендации.

Инструмент востребован, но требует теста

Подобный инструмент будет востребован на рынке, отмечают эксперты. Доля GEO-поиска стабильно растёт, и бренды вынуждены влиять на свои позиции в ИИ-подборках.

«Для этого сам бренд и его сайт должны хорошо ранжироваться в поисковых системах, быть авторитетными источниками, иметь хорошо структурированный контент на сайте», — подчёркивает Александр Юшин, seo-оптимизатор компании kokoc.com.

Однако, несмотря на видимую пользу от нового сервиса, по мнению эксперта, пока рано заявлять об эффективности. По его словам, новую платформу нужно «тестировать, смотреть, пробовать».

Контекст

Бета-версия AI Visibility Monitor станет доступна 15 октября. Для RW+ и Runway проект AI Visibility Monitor станет флагманом партнёрства. Бета-версия сервиса станет доступна уже 15 октября, а в 2026 году компании планируют масштабировать сервис на все отрасли.