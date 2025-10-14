Антиплагиат 2.0 научится выявлять использование ИИ в текстах

Компания «Антиплагиат» представила обновлённую версию своей платформы — «Антиплагиат 2.0», которая впервые на рынке анализирует не только итоговый текст, но и процесс его написания. Система фиксирует использование нейросетей при подготовке работы и показывает, где студент применял ИИ, а где писал самостоятельно.

Новый инструмент анализирует все стадии создания текста

В отличие от традиционных систем, которые оценивают только готовый документ, новая версия анализирует всю динамику создания текста — от черновика до финальной версии. Алгоритм отслеживает, какие части текста были вставлены из внешних источников, какие написаны вручную, а какие сгенерированы нейросетью.

Если студент использует ИИ для генерации фрагмента, но затем перерабатывает его, система это учитывает и отражает в отчёте. Таким образом, преподаватель видит не просто долю заимствований, а реальную степень участия автора в работе.

Что входит в новую систему

В основу «Антиплагиата 2.0» легло пять взаимосвязанных подсистем, каждая из которых отвечает за отдельный этап проверки:

Трекинг создания работы — фиксирует источник вставок, историю правок, запросы к ИИ и подозрительную активность.

— фиксирует источник вставок, историю правок, запросы к ИИ и подозрительную активность. Обратная связь — обеспечивает взаимодействие преподавателя и студента на всех стадиях подготовки работы.

— обеспечивает взаимодействие преподавателя и студента на всех стадиях подготовки работы. Помощники — встраиваемые инструменты с ИИ-помощником для студентов и сервисами для преподавателей.

— встраиваемые инструменты с ИИ-помощником для студентов и сервисами для преподавателей. Администрирование — интеграция с LMS и аналитические отчёты для вуза.

— интеграция с LMS и аналитические отчёты для вуза. Сертификация работы — объединяет данные о заимствованиях, проверяет допустимость использования ИИ.

Платформа интегрирована с популярными редакторами — Word, Google Docs, Яндекс Документы — и системами дистанционного обучения.

Каждая четвёртая студенческая работа содержит ИИ

По данным компании, за последний год доля студенческих работ с признаками использования нейросетей выросла с 16% до 23%. При этом большинство студентов обращаются к ИИ не для списывания, а чтобы ускорить подготовку черновиков, проверить формулировки или собрать справочные данные.

Исполнительный директор компании Евгений Лукьянчиков отмечает, что появление новой версии «Антиплагиата» отражает сдвиг в самой академической культуре: искусственный интеллект стал частью учебного процесса, и теперь важно не запретить его, а научиться использовать корректно.

Контекст

Весной 2026 года обновлённую платформу протестируют 50 российских вузов. Полноценный запуск на федеральном уровне запланирован на второе полугодие 2026 года.

Разработчики уверены, что новая система станет инструментом не только контроля, но и поддержки академической этики, помогая студентам осознанно использовать нейросети и демонстрировать собственный вклад в каждую работу.





Фото: damircudic / Getty Images