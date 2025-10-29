53% россиян считают лучшим подарком образование и страховки

Всё больше россиян отказывается от привычных подарков в пользу инвестиций в здоровье и развитие. Согласно исследованию «Росгосстраха», 53% опрошенных считают, что образование — лучший подарок, который можно назвать вкладом в будущее. На втором месте по популярности — медицинская страховка и программы, помогающие заботиться о физическом и психологическом состоянии.

35% выбирают чек-ап в клинике как главный подарок

Сегодня в России всё чаще выбирают подарки, связанные с заботой о теле, — например комплексное обследование. По данным «Росгосстраха», 35% опрошенных отметили, что хотели бы получить чек-ап в хорошей клинике. Еще 26% респондентов выбрали бы страховые полисы жизни и здоровья, 20% — абонементы в фитнес-центры, 14% — сертификаты в спа или на массаж.

Сессии с психологом отметили только 5% респондентов, но даже этот показатель подтверждает: темы ментального здоровья постепенно входят в зону «нормального подарка».

Молодёжь выбирает чек-ап, старшие поколения — страховку

Интересно, что предпочтения различаются в зависимости от возраста. Более половины россиян (53%) в возрасте от 18 до 25 лет хотели бы получить чек-ап как подарок — или подарить его близким. Среди тех, кому от 25 до 34 лет, таких 41%, а в возрастной группе 35–44 года — 37%. Для молодых людей забота о здоровье становится естественной частью образа жизни, а не вынужденной реакцией на возникшие проблемы.

В то же время россияне старше 45 лет чаще выбирают страхование жизни и здоровья. В группе 45–54 лет этот вариант предпочли 33% респондентов, а среди тех, кому за 55, — почти каждый второй. Для них страховка ассоциируется с финансовой защитой и стабильностью.

43% задумывались о подарках в виде финансовой защиты

Почти половина россиян уже рассматривали идею дарить близким не вещь, а форму защиты — страховой полис или программу медицинского обслуживания. 43% опрошенных признались, что задумывались о подобных подарках, еще 30% — что им идея кажется интересной, хоть пока и не воплощённой.

Отдельное направление — страхование от онкологических заболеваний. Сегодня 12% респондентов рассматривают полис от онкозаболеваний как возможный подарок. Еще 20% пока не делали этого, но считают такую страховку важным и рациональным выбором. 14% участников исследования уже оформили подобные полисы своим близким.

37% готовы подарить онкополис без повода

Почти четверть россиян включают полис от онкозаболеваний в состав комплексных подарков, но большинство готовы делать это просто так. 37% респондентов заявили, что могли бы оформить такую страховку без особого повода — «на всякий случай». 36% назвали её знаком семейной поддержки, чаще всего для родителей, а 22% — добавляют полис к основному подарку.

Однако остаются и сомнения: 52% опрошенных опасаются, что получатель может неправильно воспринять такой подарок. Еще 8% руководствуются суевериями, а 7% сомневаются в уместности страховых полисов в качестве подарка.

Осведомлённость о болезнях растёт

По словам заместителя директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах» Ольги Купцовой, за последние два года в компании заметно изменилась структура клиентов. Средний возраст застрахованных по онкополисам снизился с 51,4 года в 2023-м до 46 лет в 2025 году.

Эксперт отмечает, что повышенное внимание к онкологии связано с информационным фоном — ростом числа случаев среди публичных людей и осознанием, что болезнь «молодеет».