В России введут лимит на количество банковских карт: 5 — в одном банке, но не более 20 в общей сложности
Лимит на банковские карты вступит в силу в декабре 2025-го
Как сообщают «Известия», уже к декабрю власти планируют ввести лимиты на число банковских карт на одного человека и запустить единый сервис, где клиенты смогут проверить, где и когда на их имя выпускались карты. Новые правила нацелены на борьбу с «дропперами» — людьми, через чьи карты выводят и маскируют преступные потоки.
Что именно изменится — и когда
По плану, ограничения начнут действовать уже в декабре 2025 года. Для одного клиента будет установлено два лимита: не более пяти карт в одном банке и не более 20 карт — в сумме по всем кредитным организациям. Изначальная идея с жёстким ограничением в 10 карт для всех была пересмотрена в пользу более «щадящего» потолка.
Параллельно должен заработать специальный сервис, позволяющий оперативно увидеть все свои карты, а также то, где и когда они были выпущены. Это, как ожидается, упростит выявление карт, оформленных без согласия владельца.
Как будет работать сервис
Новый сервис предполагается реализовать как централизованную платформу с обменом данными между банковскими системами и регулятором — по аналогии с существующими механизмами верификации клиентов. Он позволит любому оперативно заметить «аномалии» — карты, о которых он не знает.
Разработать и запустить платформу можно быстро — при условии технической готовности банков и регулятора к обмену данными. Вариантов реализации несколько: от простого публичного реестра до интегрированной панели в сервисах Центробанка или порталах госуслуг.
Кого затронет ограничение
Большинству клиентов резких неудобств нововведение не принесёт: по оценке НСФР, лишь небольшая доля россиян держит более десяти карт. Лимит в 20 карт рассчитан с запасом, чтобы не ограничивать обычные потребности пользователей и не вызывать трудностей. Тем не менее технические и организационные вопросы остаются: как быстро отказаться от лишней карты, как учесть виртуальные продукты, привязанные сервисы и корпоративные карты — все эти нюансы потребуют проработки банков и регулятора.
Для банков задача будет двухступенчатой: внедрить контроль на этапе выпуска карты и обеспечить удобный механизм для клиента, чтобы тот при необходимости мог «освободить место» — отказаться от старых или ненужных карт без длительных бюрократических процедур.
Новые меры — ещё один подход к борьбе с мошенниками
Главная мотивация введения подобных ограничений — борьба с так называемым дропперством: схемами, в которых злоумышленники используют чужие банковские карты для обналичивания и рассылки похищенных средств. По информации Freedom Finance Global, в 2024 году убытки клиентов от мошенников превысили 27 млрд рублей — это на 73% больше, чем годом ранее.
Ограничение числа карт — лишь часть более широкой антимошеннической стратегии. Параллельно обсуждаются и уже вводятся другие меры: уголовная ответственность за передачу доступа к картам злоумышленникам, маркировка звонков от компаний, ограничения на дистанционное оформление кредитов и правовые механизмы против мошенничества с использованием искусственного интеллекта. В совокупности эти инструменты должны уменьшить привлекательность и доходность дропперских схем.
Контекст
Ограничение числа банковских карт и единый сервис для их контроля заданы как инструмент быстрого снижения масштабов дропперства и связанных с ним рисков. При грамотной реализации это может стать ощутимым ударом по мошенническим схемам, использующим «пластик», и наконец снизить число украденных средств.
Однако успешность мер будет зависеть от детализации правил и от того, насколько быстро банки и регулятор наладят обмен данными и удобные механизмы для честных клиентов.
Фото: VioletaStoimenova / Getty Images
