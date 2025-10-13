Лимит на банковские карты вступит в силу в декабре 2025-го

Как сообщают «Известия», уже к декабрю власти планируют ввести лимиты на число банковских карт на одного человека и запустить единый сервис, где клиенты смогут проверить, где и когда на их имя выпускались карты. Новые правила нацелены на борьбу с «дропперами» — людьми, через чьи карты выводят и маскируют преступные потоки.

Что именно изменится — и когда

По плану, ограничения начнут действовать уже в декабре 2025 года. Для одного клиента будет установлено два лимита: не более пяти карт в одном банке и не более 20 карт — в сумме по всем кредитным организациям. Изначальная идея с жёстким ограничением в 10 карт для всех была пересмотрена в пользу более «щадящего» потолка.

Параллельно должен заработать специальный сервис, позволяющий оперативно увидеть все свои карты, а также то, где и когда они были выпущены. Это, как ожидается, упростит выявление карт, оформленных без согласия владельца.

Как будет работать сервис

Новый сервис предполагается реализовать как централизованную платформу с обменом данными между банковскими системами и регулятором — по аналогии с существующими механизмами верификации клиентов. Он позволит любому оперативно заметить «аномалии» — карты, о которых он не знает.

Разработать и запустить платформу можно быстро — при условии технической готовности банков и регулятора к обмену данными. Вариантов реализации несколько: от простого публичного реестра до интегрированной панели в сервисах Центробанка или порталах госуслуг.

Кого затронет ограничение

Большинству клиентов резких неудобств нововведение не принесёт: по оценке НСФР, лишь небольшая доля россиян держит более десяти карт. Лимит в 20 карт рассчитан с запасом, чтобы не ограничивать обычные потребности пользователей и не вызывать трудностей. Тем не менее технические и организационные вопросы остаются: как быстро отказаться от лишней карты, как учесть виртуальные продукты, привязанные сервисы и корпоративные карты — все эти нюансы потребуют проработки банков и регулятора.

Для банков задача будет двухступенчатой: внедрить контроль на этапе выпуска карты и обеспечить удобный механизм для клиента, чтобы тот при необходимости мог «освободить место» — отказаться от старых или ненужных карт без длительных бюрократических процедур.

Новые меры — ещё один подход к борьбе с мошенниками

Главная мотивация введения подобных ограничений — борьба с так называемым дропперством: схемами, в которых злоумышленники используют чужие банковские карты для обналичивания и рассылки похищенных средств. По информации Freedom Finance Global, в 2024 году убытки клиентов от мошенников превысили 27 млрд рублей — это на 73% больше, чем годом ранее.

Ограничение числа карт — лишь часть более широкой антимошеннической стратегии. Параллельно обсуждаются и уже вводятся другие меры: уголовная ответственность за передачу доступа к картам злоумышленникам, маркировка звонков от компаний, ограничения на дистанционное оформление кредитов и правовые механизмы против мошенничества с использованием искусственного интеллекта. В совокупности эти инструменты должны уменьшить привлекательность и доходность дропперских схем.

Контекст

Ограничение числа банковских карт и единый сервис для их контроля заданы как инструмент быстрого снижения масштабов дропперства и связанных с ним рисков. При грамотной реализации это может стать ощутимым ударом по мошенническим схемам, использующим «пластик», и наконец снизить число украденных средств.

Однако успешность мер будет зависеть от детализации правил и от того, насколько быстро банки и регулятор наладят обмен данными и удобные механизмы для честных клиентов.





Фото: VioletaStoimenova / Getty Images