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Составлен список вакансий в стартапах с зарплатой от 200 тысяч рублей
Новости
Анастасия Марьина
В настоящее время на HeadHunter размещено свыше 2500 вакансий от стартапов, более 60% из которых открыты для специалистов в областях ИТ, маркетинга и продаж. Рекрутинговая компания по просьбе Rusbase составила подборку самых высокооплачиваемых позиций: зарплаты начинаются от 200 тысяч рублей.
Составлен список вакансий в стартапах с зарплатой от 200 тысяч рублейАнастасия Марьина
Топ-10 высокооплачиваемых вакансий в стартапах:
- C++ developer в технологический стартап Cellar door (Берлин). Ищут разработчиков с алгоритмической подготовкой и свободным английским для релокации в Берлин. Работодатель готов предложить до 10 тысяч евро (около 894 тысяч рублей) до вычета налогов.
- CTO/Технический директор проекта в «Айтенд» (Москва) — до 500 тысяч рублей до вычета налогов. Швейцарская AiTend разрабатывает систему искусственного интеллекта для молочных ферм (AiTend CowVision), основанную на технологиях компьютерного зрения.
- Head of Performance Marketing в Smartcat (Москва). Работодатель обещает от 250 тысяч рублей на руки. Успешный кандидат должен будет руководить всей маркетинговой активностью.
- IOS Mobile developer (Space) в JetBrains (Санкт-Петербург). Нужно работать над новым продуктом — аналогом интегрированной среды разработки для программистов. Компания готова платить от 200 тысяч рублей на руки.
- Operations Director в криптобиржу Latoken (Москва). Успешный кандидат получит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей на руки.
- PR-специалист в стартап в сфере HR и EduTech «Мегаунивер» (ООО «СТД-Альянс», Санкт-Петербург). В компании обещают от 200 тысяч до 600 тысяч рублей до вычета налогов, однако уточняют, что «на данном этапе участие в проекте оплачивается получением доли». Денежное вознаграждение предполагается после создания MVP, через 2-3 месяца.
- Senior Golang Developer в технологический стартап Hunt For You (США, удаленно). Компания разрабатывает решение IPaaS — платформу интеграции корпоративных сервисов. Успешный кандидат получит от $5 тысяч до $7 тысяч (около 378-529 тысяч рублей) на руки.
- Senior iOS Developer в Interactive Standard, LLC (Новосибирск-США). Зарплата до 290 тысяч рублей на руки.
- Директор IT StartUp проекта «Ай Ти Сервис» (Санкт-Петербург, ITS). ITS работает над созданием современных высоконагруженных сервисов для России, СНГ и других стран. Компания ищет директора, готового представлять проект на всех уровнях и выстроить стратегию продвижения сервиса на российском рынке. Стартап предлагает оплату от 300 тысяч рублей до вычета налогов.
- Партнер-разработчик в стартап в сфере образования (ИТ) в «Математический центр» (Нижний Новгород). Компания ищет ИТ-специалиста, который интересуеется детским образованием и хочет работать в стартапе в сфере математического образования. Зарплата — до 500 тысяч рублей до вычета налогов.
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