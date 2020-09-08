В настоящее время на HeadHunter размещено свыше 2500 вакансий от стартапов, более 60% из которых открыты для специалистов в областях ИТ, маркетинга и продаж. Рекрутинговая компания по просьбе Rusbase составила подборку самых высокооплачиваемых позиций: зарплаты начинаются от 200 тысяч рублей.

Составлен список вакансий в стартапах с зарплатой от 200 тысяч рублей