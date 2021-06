Стэнфордский профессор из фильма Дудя объяснил, почему инвесторам не надо закрывать раунды в одиночку

«Моя рекомендация искать стартапы — не для того, чтобы в них инвестировать, а для того, чтобы привести их к другим инвесторам. Если стартап поднимает 500 тысяч, я никогда не буду инвестировать всю сумму, даже если я верю, что стартап станет миллиардным. Потому что я знаю, что если я привлеку синдикат интересных инвесторов, то потом эти инвесторы дадут мне возможность проинвестировать в их синдикаты», — объяснил Стребулаев.

По его словам, такой подход также позволит услышать критические замечания по поводу стартапа от других инвесторов и даст возможность проявить себя профессионалом. В дальнейшем это позволит получить от партнеров предложения по инвестициям в другие проекты.

«Очень часто меня просят назвать компании, которые станут единорогами (стартап с рыночной оценкой стоимости свыше $1 млрд — прим. RB.ru). Называть конкретные компании не имеет смысла. Более того, даже лучшие венчурные инвесторы, которые вкладываются в компании самого раннего этапа, — тоже этого не знают», — сообщил Стребулаев, отвечая на вопрос о том, как искать единорогов.

По его словам, «дело не в предсказании конкретной компании, а в предсказании индустрии или в выборе конкретного портфеля». Стребулаев также посоветовал инвестировать не напрямую в компании, а в фонды, которые вкладываются в маленькие частные проекты: «Если вы хотите войти во много интересных компаний, то инвестируйте через фонды».

Кто такой Илья Стребулаев

Илья Стребулаев — профессор финансов и частных инвестиций Стэнфордского университета. Родился в 1975 году, окончил экономический факультет МГУ и Российскую экономическую школу, имеет докторскую степень в области финансов Лондонской школы. Его работы публиковались в Journal of Financial Economics, Journal of Finance, Review of Financial Studies. С 2018 года является членом совета директоров «Яндекса». Один из героев документального фильма Юрия Дудя «Как устроена ИT-столица мира» о Кремниевой долине.

