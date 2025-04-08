Институт развития интернета будет поддерживать выпуск видеоигр «анонимно»
Институт развития интернета (ИРИ) скрыл названия части видеоигр, которые стали победителями конкурса национального контента в 2024 года. Причиной стали санкции ЕС в отношении этой организации, рассказал «Ведомостям» гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.
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По словам Гореславского, дистрибуция части победивших проектов видеоигровых студий завязана на зарубежные площадки, в том числе Steam, и ориентирована на мировой рынок. Игры от победителей конкурса начнут выходить с 2026 года добавил он. Названия этих проектов ИРИ раскроет только с согласия студий-разработчиков и тогда, когда работа над ними будет завершена, добавил он.
Анонимный формат поддержки снизит для российских видеоигровых студий риски отключения зарубежных инструментов разработки, сказал изданию руководитель креативного кластера образовательного холдинга Ultimate Education (включает в себя онлайн-школу геймдева XYZ) Владимир Синицын. Российские студии также зависят от зарубежных дистрибуционных площадок, ключевая из которых — Steam, добавил он.
- В конкурсе победили девять проектов, следует из данных на сайте ИРИ. Среди них — ролевая игра в сеттинге научной фантастики, проект в жанре аркадных гонок с киберспортивным потенциалом, тактическая стратегия с элементами РПГ, гоночный симулятор пилотирования дрона и другие.
Фото на обложке: Freepik
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