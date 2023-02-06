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VK обновила московский клуб Gipsy

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

VK в партнерстве с Sagrado Corp обновила один из самых популярных клубов Москвы — Gipsy. Новое название клуба — VK Gipsy. Кроме названия обновлен интерьер и улучшена логистика, сообщили RB.RU в пресс-службе интернет-холдинга.

VK обновила московский клуб Gipsy

В 2023 году на площадке вместимостью 2,5 тыс. человек планируется провести более 100 концертов и клубных шоу популярных артистов.

VK Gipsy

В VK Gipsy усовершенствовали логистику для гостей и артистов, обновили фотозоны и чиллауты. В клубе появились караоке-будки, в которых любой желающий сможет исполнить понравившуюся песню.

VK Gipsy

VIP-зону VK Gipsy расписал арт-художник Antonio Lebedef, создатель художественного направления глитч-сюрреализм и автор проекта «Животный инстинкт» — достопримечательности, которую видно из космоса (крыша заводского цеха НИИР «Фазотрон» в Москве). Необходимо было передать атмосферу закрытости от внешнего мира, при этом сохранив многолетнюю концепцию клуба.

VK Gipsy

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В мае в клубе откроется самая большая летняя терраса в Москве, оснащенная специальным раздвижным куполом. Изначальная концепция «клуба на острове» с видом на Москва-реку остается неизменной весь год на площадке открыты тропические бары, а летом будут установлены лежаки для отдыха гостей.

В декабре прошлого года VK открыла пространство VK STADIUM в историческом здании на Ленинградском проспекте. Площадка вмещает 7 тыс. человек, там будут проходить концертные шоу, музыкальные мероприятия и ивенты различных форматов.

Фото: VK

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