VK Видео меняет систему подсчёта просмотров — платформе хватит 5 секунд: изменения коснутся только длинных видео
VK Видео меняет систему подсчёта просмотров на платформе
С начала 2026 года платформа VK Видео перешла на новый подход к подсчёту просмотров контента. Как сообщили в компании, теперь просмотр засчитывается после 5 секунд фактического просмотра видео. Новые правила будут отражены только в будущих метриках — уже накопленные данные на платформе VK Видео меняться не будут.
Изменения затронут только длинные видео
Как сообщили в VK, новая логика подсчёта просмотров официально внедрена для всех авторов платформы. Просмотр фиксируется только в том случае, если пользователь смотрел видео не менее пяти секунд. Изменения касаются длинного видеоконтента и не распространяются на клипы и короткие форматы.
Обновлённые правила распространяются только на новые просмотры. Ранее накопленные данные пересчитываться не будут и сохранятся без изменений. Остальные метрики — досмотры, лайки, комментарии и подписки — будут работать в прежнем режиме.
В компании отмечают, что обновлённая методика позволяет точнее отражать реальный интерес аудитории к контенту и делает показатель просмотров более репрезентативным.
VK ориентируется на практики крупнейших видеохостингов
Генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская пояснила, что сейчас VK Видео — самостоятельная платформа и крупнейший видеохостинг в России. Подавляющее большинство пользователей смотрят длинный контент в отдельном приложении VK Видео на мобильных устройствах и ТВ, что и стало основанием для внедрения новой методики.
Вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин заявил, что выбранный порог соответствует международным стандартам видеоплатформ. По его словам, для VK Видео важно укреплять доверие авторов и рекламодателей, а фокус на фактической вовлечённости аудитории должен этому способствовать.
Длинные видео чаще смотрят зумеры и поколение альфа
Ранее «ВКонтакте» провела исследование потребления контента среди разных поколений пользователей. Выяснилось, что именно поколение альфа и зумеры чаще других смотрят длинные видео — в том числе в VK Видео.
Поколение альфа демонстрирует самый динамичный стиль просмотра: 48% ограничиваются короткими сессиями, но при этом именно они чаще других могут проводить в VK Видео более двух часов подряд. Контент представители этого поколения чаще смотрят на ходу.
Зумеры активнее других используют видеосервисы платформы: VK Видео выбирают 63%, VK Клипы — 59%, VK Музыку — 83%. При этом они предпочитают длинные горизонтальные ролики, которые смотрят во время еды (31%) или фоном, совмещая с другими делами (34%).
