Как зумеры и миллениалы потребляют контент — исследование VK

Согласно исследованию «ВКонтакте», пользователи разных поколений предпочитают разные форматы контента — от многочасовых видео до коротких текстов. Так, поколение Альфа чаще смотрит видео на ходу, зумеры предпочитают длинные горизонтальные ролики, а миллениалы активнее других смотрят клипы. Поколение X, в свою очередь, чаще выбирает короткие тексты.

Самый популярный контент у поколения альфа — музыка

Поколение альфа демонстрирует самый динамичный стиль потребления контента. Почти половина представителей поколения — 48% — ограничиваются короткими сессиями. В то же именно это поколение чаще других может «залипнуть» в VK Видео более чем на два часа.

Альфа отдают предпочтение быстрым форматам: саммари книг и фильмов выбирают 15% пользователей против 10% в среднем. Контент чаще смотрят на ходу. Самая популярная тематика — ролики про уборку и организацию пространства.

Музыкальный контент предпочитают 74% представителей поколения. Музыку чаще слушают фоном, а пик повторных прослушиваний приходится на вечер и время перед сном. В топе интересов — посты о музыкальной индустрии (47%) и мемы (44%). Меньше всего альфа интересуются темой здоровья — 9%.

Зумеры чаще других используют соцсеть для развлечений

Для 47% зумеров основная цель использования соцсети — развлечения. Это поколение чаще других выбирает мемы — их предпочитают 49% респондентов, при этом наиболее популярный формат — картинки.

Среди востребованных тематик — геймерский и комикс-контент, интерес к ним проявляют 25% опрошенных. Распаковки товаров смотрят 34% зумеров. Музыкальный контент тоже важен: 32% отмечают, что чаще слушают музыку в выходные.

Зумеры активнее других используют сервисы платформы: VK Клипы выбирают 59%, VK Музыку — 83%, VK Видео — 63%. При этом они предпочитают длинные горизонтальные видео коротким клипам. Такие ролики смотрят во время еды (31%) или фоном, совмещая с другими делами (34%).

Миллениалы лидируют по просмотру клипов

Миллениалы — главные потребители клипов: этот формат выбирают 76% представителей поколения. Чаще всего клипы смотрят перед сном или в моменты, когда нечем заняться.

Среди всех возрастных групп миллениалы наиболее активны в онлайне — большинство заходит во «ВКонтакте» ежедневно. Для них характерно сочетание развлечения с практической пользой. В топе тематик — фильмы (36%) и наука (24%). Популярны лайфхаки, их выбирают 34% пользователей, и истории из жизни — 45%.

Поколение X предпочитает тексты и осознанный просмотр

Поколение X отличается более структурированным подходом к контенту. 22% представителей поколения специально планируют время для просмотра постов и клипов — против 14% в среднем по аудитории.

Чаще других они используют соцсеть для обучения — так ответили 45% пользователей. Среди самых популярных тем — истории из жизни (46%) и фуд-блоги (32%).

В форматах поколение X делает выбор в пользу текста. Короткие текстовые посты предпочитают 81%, посты с фото — 80%. Изображения без подписи востребованы заметно меньше — 74%.