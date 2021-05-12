Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«ВКонтакте» оштрафовали на 3 млн рублей

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Социальная сеть «ВКонтакте» была оштрафована суммарно на 3 млн рублей за необеспечение мер по удалению противоправного контента.

«ВКонтакте» оштрафовали на 3 млн рублей

Мировой судья судебного участка №7 Центрального района г. Санкт-Петербурга вынес решение по двум протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Нарушение порядка ограничения доступа к информации», сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу суда.

По каждому протоколу соцсеть получила штраф на 1,5 млн рублей.

В соцсети выразили недовольство решением суда и заявили, что будут обжаловать его. 

Приговор в очередной раз демонстрирует правоприменительную практику по привлечению соцсетей к ответственности и свидетельствует об ужесточении регулирования интернета.
«ВКонтакте»

Ранее российский суд по аналогичной статье штрафовал Twitter, Telegram и TikTok.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Vadymvdrobot / Depositphotos.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Непопулярное предложение, но...»: Набиуллина предложила не давать вычет за инвестиции за рубеж
  2. 2 США исключили Xiaomi из чёрного списка для инвесторов
  3. 3 ПЭК первой в России начала эксплуатацию беспилотника для межскладских перевозок
  4. 4 Акции Ozon выросли на 3,4% после включения в MSCI Russia
  5. 5 Подготовка к IPO: сервис доставки Broniboy привлёк 100 млн рублей
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

12 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Томске

14 мая 2021

Demo Day трека EngineeringTech «Московского акселератора»

15 мая 2021

Конкурс грантов СКОЛКОВО MBA

Все ВОЗМОЖНОСТИ