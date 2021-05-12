«ВКонтакте» оштрафовали на 3 млн рублей

Социальная сеть «ВКонтакте» была оштрафована суммарно на 3 млн рублей за необеспечение мер по удалению противоправного контента.

Мировой судья судебного участка №7 Центрального района г. Санкт-Петербурга вынес решение по двум протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Нарушение порядка ограничения доступа к информации», сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу суда.

По каждому протоколу соцсеть получила штраф на 1,5 млн рублей.

В соцсети выразили недовольство решением суда и заявили, что будут обжаловать его.

Приговор в очередной раз демонстрирует правоприменительную практику по привлечению соцсетей к ответственности и свидетельствует об ужесточении регулирования интернета. «ВКонтакте»

Ранее российский суд по аналогичной статье штрафовал Twitter, Telegram и TikTok.

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