«Вкусно — и точка» объявила о выходе на зарубежный рынок: первые рестораны откроются в Кыргызстане в конце 2026-го
В ближайшие пять лет по всей стране откроются более 15 точек
«Вкусно — и точка» объявила о выходе на зарубежный рынок: первые рестораны откроются в Кыргызстане уже в конце 2026-го. Сеть будет работать в стране по франчайзинговой модели. В ближайшие пять лет там планируется открыть более 15 предприятий быстрого обслуживания.
Новые рестораны будут работать по стандартам сети «Вкусно — и точка»
Первые рестораны сети могут начать работу в Кыргызстане ориентировочно в конце 2026 года. Новые точки будут функционировать по стандартам «Вкусно — и точка», использовать технологические решения сети и разные форматы обслуживания гостей.
Генеральный директор «Вкусно — и точка» Олег Пароев отметил, что развитие франчайзинговой модели является важной частью стратегии компании. По его словам, запуск проекта в Кыргызстане станет первым шагом в расширении сети за пределами России.
Он также подчеркнул, что сотрудничество с локальным партнёром позволит учитывать особенности местного рынка и ускорить развитие бренда в новой стране.
На рынке Кыргызстана растёт интерес к современным форматам общественного питания
В рамках выхода на зарубежный рынок компания «Система ПБО», управляющая сетью «Вкусно — и точка», заключила договор коммерческой концессии с кыргызской компанией ОсОО «Алькрест Фуд». По условиям соглашения именно партнер займётся развитием франшизы сети.
Генеральный директор «Алькрест Фуд» Темирлан Миргазы заявил, что рынок Кыргызстана демонстрирует растущий интерес к современным форматам общественного питания. Партнёрство позволит вывести на рынок международный ресторанный формат с едиными стандартами качества, сервисом и технологическими решениями.
Контекст
Ранее «Вкусно — и точка» обновила интерфейс киосков самообслуживания во всех ресторанах. После внедрения новой версии среднее время оформления заказа сократилось на 30%, сообщили в компании. В ходе редизайна переработали структуру экранов, навигацию и визуальную подачу меню.
В киосках также появились функции для выбора блюд с учётом индивидуальных особенностей гостей: пользователи могут отмечать аллергены, видеть информацию о составе и пищевой ценности (КБЖУ).
Кроме того, в меню добавили готовые наборы до 600 ккал, которые включают основное блюдо, дополнительный продукт и напиток, в том числе варианты без сахара.
Подробнее о том, как в 2025 году устроен рынок фастфуда и какие коллаборации «Вкусно — и точка» запомнились больше всего, — в обзоре Russian Business.
- Мессенджер ВКонтакте в 2026 году: полный обзор и ключевые возможности Что нужно знать пользователям перед установкой, регистрацией и началом общения 12 марта 2026, 21:45
- Налоговые вычеты в 2026 году: как вернуть до 650 000 рублей и не получить отказ — полный гайд Какие налоговые вычеты действуют в 2026 году, сколько денег можно вернуть и как правильно оформить возврат НДФЛ 12 марта 2026, 20:02
- 73% промышленных компаний в России ждут подорожания производства: среди других вызовов рынка — высокая конкуренция Чтобы справиться с новыми условиями работы, компании планируют автоматизировать бизнес-процессы 12 марта 2026, 19:00
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами