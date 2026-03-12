«Вкусно — и точка» объявила о выходе на зарубежный рынок: первые рестораны откроются в Кыргызстане в конце 2026-го

«Вкусно — и точка» объявила о выходе на зарубежный рынок: первые рестораны откроются в Кыргызстане уже в конце 2026-го. Сеть будет работать в стране по франчайзинговой модели. В ближайшие пять лет там планируется открыть более 15 предприятий быстрого обслуживания.

Новые рестораны будут работать по стандартам сети «Вкусно — и точка»

Первые рестораны сети могут начать работу в Кыргызстане ориентировочно в конце 2026 года. Новые точки будут функционировать по стандартам «Вкусно — и точка», использовать технологические решения сети и разные форматы обслуживания гостей.

Генеральный директор «Вкусно — и точка» Олег Пароев отметил, что развитие франчайзинговой модели является важной частью стратегии компании. По его словам, запуск проекта в Кыргызстане станет первым шагом в расширении сети за пределами России.

Он также подчеркнул, что сотрудничество с локальным партнёром позволит учитывать особенности местного рынка и ускорить развитие бренда в новой стране.

На рынке Кыргызстана растёт интерес к современным форматам общественного питания

В рамках выхода на зарубежный рынок компания «Система ПБО», управляющая сетью «Вкусно — и точка», заключила договор коммерческой концессии с кыргызской компанией ОсОО «Алькрест Фуд». По условиям соглашения именно партнер займётся развитием франшизы сети.

Генеральный директор «Алькрест Фуд» Темирлан Миргазы заявил, что рынок Кыргызстана демонстрирует растущий интерес к современным форматам общественного питания. Партнёрство позволит вывести на рынок международный ресторанный формат с едиными стандартами качества, сервисом и технологическими решениями.

Контекст

Ранее «Вкусно — и точка» обновила интерфейс киосков самообслуживания во всех ресторанах. После внедрения новой версии среднее время оформления заказа сократилось на 30%, сообщили в компании. В ходе редизайна переработали структуру экранов, навигацию и визуальную подачу меню.

В киосках также появились функции для выбора блюд с учётом индивидуальных особенностей гостей: пользователи могут отмечать аллергены, видеть информацию о составе и пищевой ценности (КБЖУ).

Кроме того, в меню добавили готовые наборы до 600 ккал, которые включают основное блюдо, дополнительный продукт и напиток, в том числе варианты без сахара.

Подробнее о том, как в 2025 году устроен рынок фастфуда и какие коллаборации «Вкусно — и точка» запомнились больше всего, — в обзоре Russian Business.