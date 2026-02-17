«Вкусно — и точка» возобновляет рыбные недели со 2 марта

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» объявила о повторном запуске сезонного предложения с блюдами из рыбы, представив переработанный ассортимент. Со 2 марта в продаже появятся две позиции — Атлантик бургер Кунжутный и Рыбные палочки. Рыбу для блюд поставляют российские поставщики.

Клиентам будет доступен новый бургер и палочки

Атлантик бургер Кунжутный сочетает креветочную котлету, подогретую булочку, ломтик сыра Чеддер, свежий салат и соус с кунжутной основой. В компании отмечают, что при разработке рецептуры внимание уделялось гармонии ингредиентов и вкусовому балансу.

Рыбные палочки представляют собой филе минтая в новой панировке с более выраженной хрустящей структурой. Блюдо может заказываться отдельно либо как дополнение к основному меню. Обе позиции включены в базовый ассортимент и доступны для комбинирования в наборах.

Рыбу для блюд во «Вкусно — и точка» привозят российские поставщики

Для приготовления Рыбных палочек используется минтай отечественного происхождения, поставляемый компанией «Аврора Бореалис». Продукция имеет сертификат MSC (Marine Stewardship Council), который подтверждает соблюдение стандартов устойчивого рыболовства и позволяет отслеживать происхождение сырья на всех этапах — от вылова до поставки в ресторан.

Креветочные котлеты для бургера производятся на российских предприятиях. Их переработкой и панировкой занимается ГК «Атлантис» — давний партнер сети с 15-летним опытом сотрудничества и поставщик ряда ключевых ингредиентов.

Контекст

Компания продолжает развивать формат специальных предложений. С 5 февраля действует меню, подготовленное к Китайскому Новому году. В него вошли Чикен Хит Пекинский барбекю и Чикен Премьер Пекинский барбекю, напитки Красный дракон — капучино и латте, а также десерт Макарони Матча-кокос с иероглифом. По информации сети, в прошлом году тематические напитки и десерт вошли в число наиболее успешных запусков за время работы бренда. Дополнительно в линейке появился Бабл Айс Кофе Красный дракон.

Ранее высокий отклик получил запуск Белорусских недель в сети ресторанов. В рамках этого события гости могли попробовать Минский Бургер с картофельным оладушком. Основой других новинок стали картофель, сметана и укроп.