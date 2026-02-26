«Вкусно — и точка» запускает благотворительную коллекцию Кидз Комбо — игрушки появятся в сети с 10 марта
Держатели-зверята появятся в ресторанах, доставке и приложении с 10 марта
Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» объявила о запуске новой благотворительной коллекции в составе Кидз Комбо. С 10 марта 2026 года держатели для фото и записок в виде животных станут доступны в ресторанах сети, а также в меню доставки и мобильном приложении. Часть средств от продаж направят на строительство семейных пространств при детских больницах.
В коллекции игрушек — лягушонок, лисёнок, волчонок и медвежонок
В новую линейку вошли четыре настольных держателя: лягушонок, лисёнок, волчонок и медвежонок. Как сообщает пресс-служба компании, фигурки предназначены для фотографий и записок с тёплыми словами и могут использоваться как элемент декора детской комнаты. Приобрести их можно как отдельно, так и в составе Кидз Комбо.
С каждого проданного держателя 15 рублей будут перечислены в благотворительный фонд Семья вместе. Средства направят на строительство бесплатных Семейных домов и комнат на территории детских больниц, а также на развитие других проектов фонда.
Держатели-зверята должны укрепить связь между близкими
Директор по маркетингу «Вкусно — и точка» Юлия Нескреба отметила, что компания впервые включает в Кидз Комбо держатели в виде зверят. По её словам, такие предметы помогают создать атмосферу уюта, а размещённые на них фотографии и записки укрепляют связь между близкими даже в непростые периоды.
Генеральный директор фонда «Семья вместе» Екатерина Мыслицкая подчеркнула, что часть средств от продажи направят на развитие Семейных домов при детских больницах. Эти пространства позволяют родителям находиться рядом с ребёнком во время длительного лечения и формируют поддерживающую среду для всей семьи.
Блюда в Кидз Комбо содержат менее 600 ккал
В компании уточнили, что каждая партия игрушек проходит проверку независимой экспертной организации и соответствует действующему законодательству и международным стандартам качества. Особое внимание уделяется и продуктовой составляющей Кидз Комбо: блюда готовятся по традиционной рецептуре сети, большинство позиций содержат менее 600 ккал и ориентированы на сбалансированное питание ребёнка.
Новая коллекция станет частью постоянного предложения Кидз Комбо и будет доступна во всех форматах заказа с 10 марта.
