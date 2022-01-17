Власти Крыма пожалуются в ФАС на Booking.com из-за новых санкций

Власти Крыма направят жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для проверки законности действий сервиса Booking.com, решившего не продвигать расположенные на полуострове отели.
Сервис Booking разрешил бронировать отели Крыма только для одного человека, а доступ к контактам ограничил, пишет «Российская газета».
Ранее Booking ввел санкции в отношении отелей Крыма, обнулив рейтинг и лишив туристов возможности оставлять отзывы. Бронь была возможна, если указать назначение поездки как деловое.
По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, подготовлено официальное обращение в ФАС по поводу признаков недобросовестной конкуренции.
«С самой компанией мы пытались общаться и официально, и неофициально, и получали невразумительные ответы. Но с просьбой не называть фамилий представители сервиса нам говорили, что санкции связаны с давлением в том числе в Нидерландах», — заявил Вадим Волченко.
Чтобы забронировать место в Крыму туристы могут воспользоваться отечественными агрегаторами, добавил министр. По его словам, спрос на отели стимулирует стартующий с января туристический кэшбек с 20%-ной скидкой на сайте мирпутешествий.рф.
Список всех официально работающих отелей, гостиниц и гостевых домов Крыма появился на сайте TravelCrimea.com. В 2021 году Крым посетили 9,5 млн туристов.
В декабре 2020 года ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking. Служба пришла к выводу, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке. Booking навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров. В декабре 2021 года Booking.com уведомил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) об исполнении предписания, сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.
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Фото на обложке: Pexels
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