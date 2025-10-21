Малый бизнес фиксирует спад активности осенью 2025 года

Сентябрь стал самым слабым месяцем для малого и среднего бизнеса с конца 2022 года. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование ПСБ, «Опоры России» и Аналитического центра НАФИ, индекс RSBI, измеряющий уровень деловой активности МСП, впервые за почти три года ушёл в область спада — и составил 49,6 пункта. Падение ниже порогового значения в 50 пунктов означает, что большинство компаний фиксируют ухудшение деловой ситуации.

Продажи и кадры — в минусе

Сильнее всего на общий индекс повлияли показатели продаж и занятости. Компонента «продажи» снизилась до 41 пункта — это минимум с начала 2023 года. По данным опроса, 29% компаний ожидают падения выручки — на три процентных пункта больше, чем месяцем ранее, а на рост рассчитывают лишь 23%. Реальные результаты бизнеса подтверждают этот пессимизм: 43% респондентов уже сообщили о сокращении оборотов, и только 13% отметили улучшение.

Кадровая активность также остаётся низкой. Несмотря на небольшое улучшение — до 49,6 пункта, — показатель по-прежнему в отрицательной зоне. Всё меньше компаний планируют расширять штат, и всё больше — осторожно подходят к найму.

По данным исследователей, лишь 9% работодателей закрывают вакансии быстрее чем за две недели — год назад таких было почти 30%.

Кредитование буксует

Две другие составляющие индекса — кредитование и инвестиции — формально остаются в зоне роста (56,7 и 52,8 пункта соответственно), однако и здесь наблюдается спад. В сентябре заметно выросло число отказов по кредитам: получить финансирование не смогли 9% компаний, что на четыре пункта больше, чем в августе. Одобренных заявок стало меньше — 51% против 68% месяцем ранее.

При этом, как отмечает «Коммерсант», доля компаний, уже имеющих кредиты, достигла максимума за восемь месяцев — 15%. Это отражает тенденцию к осторожному восстановлению спроса на заёмное финансирование, несмотря на высокую ставку.

Инвестиции замедляются

Инвестиционная активность опустилась до минимума с конца 2020 года — после пяти месяцев последовательного снижения. В сентябре лишь 14% предпринимателей сообщили о росте вложений в бизнес, тогда как большинство предпочитают сохранять статус-кво.

Такое поведение объясняется сочетанием сразу двух факторов — высокой ключевой ставки и охлаждения экономики, которое заставляет бизнес сосредоточиться на удержании текущих позиций, а не на экспансии.

Вместо роста — стратегия выживания

Как отмечает «Коммерсант», нынешний спад отражает сдвиг в поведении предпринимателей: компании переходят к прагматичной модели ведения бизнеса. По словам вице-президента ПСБ Кирилла Тихонова, в условиях высокой ставки и нестабильного спроса наиболее рациональной стратегией становится анализ текущей ситуации и оптимизация процессов, а не агрессивное расширение. Такой подход, считает он, позволяет бизнесу сохранять устойчивость и адаптироваться к новым экономическим условиям.

Что дальше

Снижение индекса RSBI до уровня ниже 50 пунктов сигнализирует о начале периода осторожного ожидания на рынке малого и среднего бизнеса. Несмотря на отдельные признаки стабилизации — снижение темпов сокращений и умеренный спрос на кредиты — осень 2025 года стала временем паузы и переоценки для предпринимателей.

Как сообщили «Коммерсанту» эксперты рынка, дальнейшая динамика будет зависеть от политики Центробанка: смягчение денежно-кредитных условий могло бы вернуть МСП уверенность и стимулировать инвестиции.