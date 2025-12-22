Впервые за 5 лет спрос на открытие франшиз в России упал на 21% — сильнее всего просели сферы торговли и питания
Франшиза в 2025-м теряет популярность: рынок просел на 21%
2025 год стал самым слабым для рынка франшиз за последние пять лет. По данным портала Businessmens.ру, количество заявок на покупку франшиз в России сократилось на 21,2% год к году. При этом интерес к теме не исчез: за год число поисковых запросов выросло до 7,1 млн. Потенциальные покупатели продолжают изучать рынок, но всё реже доходят до сделок.
Сильнее всего пострадали фастфуд, кофейни и магазины одежды
Сильнее всего замедление рынка франшиз сказалось на самых массовых и ранее быстрорастущих категориях:
- в сфере питания спрос снизился на 26,1%;
- в торговле — на 21,5% год к году.
Наиболее заметное падение зафиксировано в сегментах фастфуда и стритфуда (−36,9%), кофеен (−25,3%), торговли на маркетплейсах (−44,6%) и магазинов одежды (−53,6%). Эти направления активно росли в 2023–2024 годах, однако в 2025 году рынок показал отрицательную динамику.
Самая устойчивая сфера — услуги
На фоне общего замедления спрос перераспределился: массовые категории просели, а часть ниш сфере услуг продолжила расти. Падение спроса здесь составило всего 5,8%. В частности, интерес к франшизам в строительстве и ремонте увеличился на 30,5%, а в туризме — на 13,2%.
Салоны красоты и проекты в сфере здоровья также показали минимальное снижение интереса — падение составило 5,6% год к году.
Интерес к теме франшиз не пропал
Несмотря на отрицательную динамику оформления заявок, интерес к теме франчайзинга растёт. С сентября 2024-го количество поисковых запросов увеличилось на 5%, с 6,8 млн до 7,1 млн.
Рост обеспечивают в основном Москва, Санкт-Петербург и отдельные региональные центры. При этом во многих крупных городах — от Новосибирска до Красноярска и Челябинска — число запросов снизилось на 1–4%. Потенциальные франчайзи заняли выжидательную позицию.
Рынок франшиз дорожает
В 2025 году запуск бизнеса по франшизе стал заметно дороже. По данным исследования, 64% франчайзинговых сетей повысили инвестиции, необходимые для открытия новой точки, в среднем на 30%. Более половины компаний — 53% — увеличили размер паушального взноса, а около 40% брендов пересмотрели условия роялти.
Высокая стоимость кредитов усилила осторожность предпринимателей. Большинство новых партнёров стараются запускаться без заёмных средств: 44% сетей сообщили, что их новые франчайзи вообще не использовали кредиты.
Дефицит кадров, поиск помещения и фейки — главные боли франчайзи
В 2025 году франчайзинговые сети столкнулись сразу с несколькими системными проблемами. Самой острой оказался дефицит персонала — о сложностях с наймом сотрудников сообщили 65% компаний. На втором месте — поиск подходящих помещений: с этой задачей столкнулись 35% сетей. Ещё 26% франчайзеров отметили трудности с рекламой и продажами, особенно у партнёров без предпринимательского опыта.
Дополнительным риском для рынка стали так называемые «чёрные отзывы». Почти 80% франчайзинговых сетей сообщили о фейковых негативных публикациях на сомнительных площадках, которые создают репутационные проблемы и нередко сопровождаются попытками вымогательства денег за удаление контента.
Ожидания от 2026-го — положительные
Ожидания от 2026 года неоднозначные. Почти половина опрошенных компаний — 48% — рассчитывают на улучшение ситуации, 28% готовятся к новым трудностям, а 16% прогнозируют сохранение текущего уровня активности.
