Амбициям может помешать отсутствие лицензии от ЕС

«Вполне реалистичный сценарий»: эксперт «Яндекса» оценил планы на запуск роботакси в Европе уже в 2026 году

Американская Lyft и китайская Baidu объявили о запуске роботакси в Европе уже с 2026 года. Но всё заработает, только если компании успеют получить разрешение от европейских властей. А это, по мнению эксперта, куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Гигантская компенсация снова в силе

Tesla одобрила Илону Маску новый компенсационный пакет стоимостью около $29 миллиардов — в виде 96 миллионов опционов на акции компании. Это продолжение так называемой «Премии CEO», утвержденной ещё в 2018 году. Ранее акционеры компании оспаривали ее в суде.

В июле суд отклонил пакет, сочтя его «чрезмерным и несправедливым» по отношению к миноритариям. Сейчас Маск подал апелляцию. Несмотря на это, совет директоров Tesla пошёл в обход и повторно активировал план, заявив, что «Илон заслуживает вознаграждения» за тот рост, который он обеспечил.

Механика проста: Маск сможет выкупить 96 млн акций Tesla по цене $23,34 за бумагу при текущей рыночной цене выше $300.

Причина компенсации — весомая

Tesla утверждает: Маск не получал «существенной компенсации» уже восемь лет.

«Несмотря на юридические проблемы, мы согласны: Илон обеспечил революционный и беспрецедентный рост. Это принесло огромную ценность Tesla и всем нашим акционерам», — следует из письма акционерам.

Зарплату и бонусы Маск не получает, а единственный его доход — опционы. Он остаётся крупнейшим индивидуальным акционером Tesla с долей в 13%.

Проблемы по всем фронтам

Чего акционеры точно не оценят, так это того, что решение о компенсации приняли на фоне резкого падения продаж и растущего давления на компанию. С начала года акции компании упали на 25%, на фоне политической активности Маска и отказа от федеральных льгот на электромобили продажи также снижаются.

На фоне возникших проблем Маск объявил о «возвращении на полную ставку» в Tesla и запуске нового вектора в работе — робототехники и роботакси.

«С Tesla мы уходим от роли просто автопроизводителя и энергетического бренда к компании нового технологического уровня», — говорится в письме акционерам.

Зачем это Tesla

Ставка очевидна: Маск — это бренд и мотор Tesla. Несмотря на критику, акции компании по-прежнему держатся выше $300, а капитализация превысила $950 млрд. Совет директоров показывает рынку: Маск никуда не уходит, несмотря на массовое неодобрение его деятельности.

Что дальше

Tesla подаст апелляцию на судебное решение о блокировке бонуса за 2018 год, но Маск сможет получить деньги независимо от исхода разбирательств.

И вопрос не в миллиардах, а в том, кто поведёт компанию дальше, в эпоху ИИ-революцию. Ответ Tesla прозрачен: тот, кто уже сделал невозможное — и готов сделать это снова.





