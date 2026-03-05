Вслед за ВТБ и Сбером: Т-банк тестирует голосовые переводы между физлицами — но запуск откладывается из-за рисков

Т-банк начал закрытое тестирование функции голосовых переводов между физическими лицами, пишут «Ведомости». Клиенты из фокус-группы могут вызвать ассистента и продиктовать получателя перевода без ручного ввода данных. В кредитной организации подчёркивают, что о скором запуске речи не идёт. Ранее похожие функции запустили Сбер, ВТБ и Яндекс.

Т-банк отложил запуск голосовых переводов — донастраивают безопасность

Директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-банка Сергей Хромов сообщил «Ведомостям», что банк продолжает технологическую проработку новой функции. По его словам, голосовой ассистент уже работает в экосистеме Т-банка и на базе Т-мобайла, однако для запуска переводов между физлицами потребуется провести дополнительные тесты.



Как отмечает Сергей Хромов, приоритетом остаётся защита клиентов на всех этапах взаимодействия. Банк уделяет особое внимание вопросам безопасности, включая корректность распознавания речи и минимизацию рисков несанкционированных операций.



В рамках экосистемы Т-Банка уже внедрён голосовой антифрод — решение на основе искусственного интеллекта, которое в процессе разговора анализирует звуковую волну, фиксирует признаки мошенничества и сверяет их с внутренними информационными массивами. В случае выявления значительного числа совпадений вызов завершается автоматически.

Средняя сумма голосовых переводов оказалась на 35% ниже стандартных

Результаты первых испытаний продемонстрировали, что нововведение оказалось особенно востребованным у возрастной аудитории. Доля пользователей в возрасте от 44 до 63 лет составила 33% от всех участников пилотного проекта. Молодые клиенты, как отмечают в банке, обращаются к голосовому управлению реже, отдавая предпочтение более оперативному ручному вводу.

Подавляющее большинство тестировавших — 79% — задействовали ассистента для переводов в адрес третьих лиц, а не для перемещения средств между собственными счетами. При этом средний размер транзакций, инициированных голосом, оказался на 35% ниже по сравнению с обычными операциями.

Отдельно банк фиксировал влияние операционной системы. Тестирование также выявило разницу в работе функции на разных платформах: запустить запись голоса удалось у 85% пользователей Android и у 77% владельцев iOS. При этом до финального подтверждения операции дошли лишь 15% пользователей Android и 4% на iOS.

Голосовые переводы требуют дополнительных инструментов для защиты данных

Эксперты сообщили «Ведомостям», что развитие голосовых переводов требует более сложной архитектуры подтверждения операций. Помимо распознавания речи, необходима биометрическая идентификация, анализ поведенческих паттернов и интеграция с антифрод-системами.

Отдельная задача — обработка ошибок, требующая дополнительной верификации транзакций и защиты от подделки голоса. По оценкам участников рынка, на изменение логики подтверждения платежей и масштабирование решения может уйти от нескольких месяцев до нескольких лет — в зависимости от инфраструктуры банка.

В Т-банке подчёркивают «Ведомостям», что промышленный запуск возможен только при достижении баланса между удобством и безусловной безопасностью клиента.

Голосовые переводы уже работают у Сбера, ВТБ и Яндекса

Как пишут «Ведомости», голосовые переводы уже реализованы у ряда крупных игроков. В 2023 году Сбербанк запустил возможность совершать переводы через виртуального помощника «Салют», в том числе по Систему быстрых платежей.

В цифровом сервисе ВТБ работает голосовой ассистент «Лео», с помощью которого можно осуществлять переводы между счетами, оплачивать услуги и выполнять операции через СБП. Также в инфраструктуре «Яндекса» доступен навык «Помощник ВТБ», встроенный в устройства и приложения, поддерживающие «Алису». Согласно информации «Т-Банка», ежемесячно услугами голосового помощника пользуются от 400 до 500 тысяч человек.