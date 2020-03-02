ВТБ разработал банковское приложение для российской операционной системы «Аврора»

ВТБ и «Ростелеком» представили банковское приложение для российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора». Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Пользователи устройств на базе «Авроры» смогут проводить операции по картам и счетам, делать переводы по номеру карты, номеру счета и через Систему быстрых платежей, а также оплачивать услуги и товары около 10 тысяч различных поставщиков.

В дальнейшем планируется внедрить оплату по QR-кодам и бесконтактные платежи с помощью NFC.

Создание и развитие отечественного программного обеспечения, в том числе решений для ОС «Аврора», — один из стратегических приоритетов банка, сообщила начальник управления апробации новых технологий ВТБ Екатерина Фроловичева.

«Аврора» — единственная отечественная мобильная ОС, которая включена в реестр российского программного обеспечения. Ее разработкой занимается «Открытая мобильная платформа», которая с 2018 года входит в «Ростелеком».