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В «Сколково» протестировали выделенную зону для беспилотников

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

На территории инновационного центра «Сколково» протестировали работу выделенной зоны для беспилотников. Она поддерживается отечественной разработкой «Небосвод», согласование полетов в которой занимает не более 15 минут.

В «Сколково» протестировали выделенную зону для беспилотников

Испытания прошли в рамках проекта городской мобильности Москвы, сообщили в пресс-службе фонда «Сколково».

Одной из задач, которую выполнили в рамках тестирования, стала интеграция беспилотных летательных аппаратов в общее воздушное пространство RuSPACE. Сервисы интеграции отвечают за авторизацию и планирование полетов, их мониторинг и контроль, а также обеспечение необходимой навигационной и метеорологической информацией.

«Мы протестировали возможность оперативного доступа к воздушному пространству. В будущем планируется автоматизировать систему полностью и вывести человека из контура управления полетом», – пояснил генеральный директор «Аэроскрипт» (резидент «Сколково») Алексей Хрипунов.

«Аэроскрипт» разработала платформу «Небосвод», которую использовали для проведения тестирования. С помощью технологии разрешения и согласования на полеты беспилотников внутри выделенной зоны можно получать не более чем за 15 минут.

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Фото: пресс-служба фонда «Сколково»

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