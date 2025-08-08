Выручка компании Nebius Аркадия Воложа выросла в 7 раз

«Выйти на прибыль за 1–2 года — утопия»: эксперты оценили рекордный рост Nebius Воложа

Недавно Nebius отчиталась о росте выручки в 7,2 раза. После этого за день акции компании прибавили 28% к стоимости, обновив свой исторический максимум. Правда, аналитики предупреждают: прибыль в этой гонке — дело отложенное.

Рекорды на фоне ИИ-ажиотажа

Котировки Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) в США в моменте достигали $70,54 за акцию, таким образом прибавив 28% к стоимости. К закрытию рост замедлился до 22% — и цене в $67,24. С начала 2025 года бумаги подорожали примерно на 155% на пике.

Поводом стал квартальный отчёт: выручка во втором квартале — $105,1 млн (+625% год к году). При этом скорректированный чистый убыток вырос на 49%, до $91,5 млн, а скорректированная EBITDA осталась отрицательной (–$21 млн), снизившись на 64% год к году.

«Это не убытки, а инвестиции»

По словам Никиты Бредихина, ведущего инвестиционного аналитика Go Invest, взлёт котировок — результат сразу двух факторов.

«Это и инвестиционный бум на инвестиции в компании, связанные с ИИ, и высокие темпы роста показателей самого Nebius. Выручка компании увеличилась на 625% год к году. Не так много компаний могут похвастаться настолько высокими темпами роста», — подчёркивает Бредихин.

Аналитик считает, что отрицательная EBITDA в этом случае не сигнал проблем, а отражение инвестиционного цикла. Расходы на R&D уже составляют 51% от выручки, компания наращивает вычислительные мощности и строит дата-центры.

«Инвесторы ожидают от компании высоких темпов роста в будущем и готовы мириться с высокой оценкой и отрицательной EBITDA», — добавляет Бредихин.

Прогнозы и риски

Nebius повысила прогноз по выручке на 2025 год до $900 млн–$1,1 млрд. По мнению эксперта, этот план может быть весьма реалистичным.

«С учётом высокого уровня капитальных затрат и создания новых дата-центров в Финляндии, США и Израиле, компания может выполнить свои предикты», — рассказывает Бредихин.

Ключевым риском остаются физические ограничения по расширению мощностей. Спрос на обучение генеративного ИИ растёт быстрее, чем компании могут строить инфраструктуру.

Игорь Расторгуев, ведущий аналитик AMarkets, также считает прогноз реалистичным.





«Компания получила новых клиентов — Cloudflare, Prosus, Shopify. Среди действующих партнеров — Nvidia, Bezos Expeditions и другие. Компания диверсифицирует деятельность по очень перспективным направлениям — образовательные сервисы, управление беспилотниками, строительство инфраструктуры для ИИ», — подытоживает Расторгуев.

Диверсификация в смежные сегменты и работа с новыми клиентами скорее всего помогут компании достичь прогнозируемой выручки.

Прибыль — не завтра

Вопрос выхода на прибыль эксперты оценивают по-разному. Так, Никита Бредихин считает, что компании всё ещё нужно достичь масштаба, чтобы начать гегнерировать положительную прибыль.

«Уже сейчас заметна положительная динамика по сокращению убытка по скорректированной EBITDA. Но успеет ли она за 1-2 года — вопрос открытый», — подчёркивает эксперт.

Расторгуев же более осторожен. По его мнению, при текущей политике и масштабных инвестициях в строительство мощностей и инфраструктуры, открытие офисов и агрессивную экспансию выход на прибыль в 1–2 года выглядит утопией.

«При такой корпоративной политике выход в плюс возможен не ранее чем через пять лет», — утверждает Расторгуев.

Получится ли у компании так долго удерживать интерес инвесторов — вопрос сложный.

Контекст

Nebius — это переименованная Yandex N.V., сменившая бизнес после продажи российского сегмента «Яндекса» консорциуму инвесторов (среди них структуры менеджмента, «Лукойл» и частные инвесторы). Сделка закрылась в июле 2024 года, международный бизнес остался за компанией. Сегодня Nebius делает ставку на инфраструктуру для ИИ — от GPU-кластеров до дата-центров, обслуживающих клиентов по всему миру.

Генеральным директором компании является Аркадий Волож. Его состояние Forbes оценивает в $2,5 млрд.









Фото: Михаил Метцель / ТАСС