Forbes: кабмин одобрил возможность для участника ООО получить выплату за долю по ее рыночной цене

О какой выплате идет речь? Издание пишет, что участник юрлица получает действительную стоимость своей доли при выходе или исключении из ООО (и если общество выкупает его долю). Сейчас размер выплаты рассчитывается только исходя из балансовой цены чистых активов ООО, пропорциональной размеру доли участника. Такую выплату также могут получить наследники или правопреемники участника.

Зачем нужны изменения? Представитель Минэкономразвития заявил Forbes, что балансовая стоимость «может не отражать реальную стоимость доли в ООО, что вызывает корпоративные споры о размере выплаты». В министерстве считают, что законопроект поможет точнее определять размер доли.

Документ предполагает, что выплата действительной доли в размере ее рыночной стоимости будет производиться по заявлению участника. Цену будет устанавливать оценщик, привлеченный ООО или лицом, которому подлежит выплата. При наличии такого заявления стоимость нельзя будет рассчитать другим способом.

Кроме того, возможны ситуации, когда до истечения срока исполнения обязанности ООО выплатить рыночную стоимость доли эта стоимость не установлена или ее величина, установленная оценщиком, вызывает споры, пишет Forbes. Тогда законопроект гарантирует выплату по балансовой стоимости — после того, как рыночная стоимость будет определена, участник или общество получит разницу по сравнению с выплаченной суммой.

Что говорят эксперты? Управляющий партнер PB Legal Александр Панин отметил, что балансовая стоимость чистых активов часто ниже рыночной — это может быть вызвано в том числе различными манипуляциями с бухгалтерской отчетностью, занижением реальной стоимости активов. По словам эксперта, участнику, который хочет получить справедливую стоимость доли, в таких ситуациях часто приходится обращаться в суд. Законопроект же позволит сразу получать от ООО рыночную стоимость доли без суда, пояснил Панин.

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