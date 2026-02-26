Выручка NVIDIA выросла на 65% всего за год — до рекордных $215,9 млрд: главным драйвером стала ИИ-инфраструктура

NVIDIA завершила финансовый 2025 год с рекордной выручкой — $215,9 млрд, говорится в отчёте компании. Это на 65% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила $120,07 млрд против $72,88 млрд в 2024 году. Рекордных показателей компания добилась в основном за счёт продажи оборудования и чипов для ИИ-инфраструктуры.

Темпы роста прибыли опередили динамику предыдущего года

По итогам финансового 2025 года NVIDIA нарастила ключевые показатели: операционная прибыль выросла до $130,4 млрд против $81,5 млрд годом ранее, а чистая прибыль показала рост примерно на 64,7% год к году. Разводнённая прибыль на акцию увеличилась до $4,90 ($2,94 годом ранее).

При этом компания зафиксировала снижение доли валовой прибыли в структуре выручки. Валовая маржа по итогам года составила 71,1% против 75% годом ранее.

Дата-центры формируют основную часть оборота NVIDIA

Сегмент Data Center по итогам финансового 2026 года показал рекордную выручку $193,7 млрд — это на 68% больше, чем годом ранее. Направление остаётся крупнейшим источником дохода компании и формирует основную часть её оборота, что отражает устойчивый рост спроса на ИИ-инфраструктуру и ускоренные вычисления.

Основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что спрос на вычислительные мощности растёт экспоненциально и рынок достиг переломного момента в развитии агентного ИИ.

По его словам, новое поколение ИИ-платформы NVIDIA Grace Blackwell в разы снижает стоимость обработки ИИ-запросов. Будущая платформа для мощных вычислений Vera Rubin должна ещё сильнее укрепить это лидерство.

NVIDIA вернула акционерам $41,1 млрд за год

Компания не только нарастила выручку и прибыль до рекордных уровней, но и существенно увеличила объём возврата капитала акционерам, сохранив при этом крупный резерв для дальнейшего выкупа акций.

За 2025 год NVIDIA направила акционерам $41,1 млрд через выкуп акций и дивиденды. По состоянию на конец года у компании оставалось ещё $58,5 млрд в рамках действующей программы обратного выкупа. Следующий квартальный дивиденд в размере $0,01 на акцию будет выплачен 1 апреля 2026 года акционерам, зафиксированным в реестре на 11 марта.

Активы компании выросли до $206,8 млрд

После покрытия текущих расходов и инвестиций у NVIDIA остаётся значительный объём ликвидности. Операционный денежный поток по итогам 2025 года вырос до $102,7 млрд против $64,1 млрд годом ранее, а свободный денежный поток — до $96,6 млрд против $60,7 млрд.

Активы NVIDIA увеличились до $206,8 млрд против $111,6 млрд годом ранее, а капитал акционеров — до $157,3 млрд против $79,3 млрд. Баланс компании заметно укрепился: у неё стало больше имущества и финансовых ресурсов, а совокупная стоимость, принадлежащая акционерам, почти удвоилась за год.

Прогноз на следующий квартал — $78 млрд выручки

В первом квартале финансового 2027 года NVIDIA ожидает выручку на уровне $78 млрд плюс-минус 2%. Компания отдельно уточнила, что в прогноз не закладывается выручка от дата-центров в Китае.

Операционные расходы по GAAP прогнозируются на уровне около $7,7 млрд, по non-GAAP — около $7,5 млрд. Валовая маржа ожидается на уровне 74,9% по GAAP и 75% по non-GAAP.

Контекст

NVIDIA была основана в 1993 году в Кремниевой долине Дженсеном Хуангом, Крисом Малачовски и Кёртисом Приемом. Изначально компания занималась разработкой 3D-графики для ПК.

В 1999 году компания представила GeForce 256 — первую массовую видеокарту, которую компания назвала GPU (graphics processing unit). В 2006-м запустила платформу CUDA — программную среду, которая позволила использовать те же графические процессоры для сложных вычислений. Это стало технологической базой для будущего ИИ-бума.

В 2010-е NVIDIA вышла в сегмент дата-центров, а в 2020-е именно ИИ-инфраструктура стала её главным источником выручки. В 2023 году капитализация компании превысила $1 трлн, в 2024-м — $2 трлн.

К 2025–2026 годам она стабильно держится выше $4 трлн и входит в число самых дорогих компаний мира наряду с Microsoft и Apple.