Выручка крупнейших продуктовых ритейлеров в России выросла на 25%

Выручка десяти крупнейших продуктовых ритейлеров, включая X5 («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») и «Магнит», в первом квартале 2024 года увеличилась почти на 25% год к году и составила 2,5 трлн рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет агентства Infoline «Розничная торговля Food и потребительский рынок России».

У компании X5 Group за три месяца 2024 года показатель вырос на 27% до 878 млрд рублей, у «Магнита» — на 16% до 677 млрд рублей, Mercury Retail Holding — на 20% до 301 млрд рублей, «Лента» — на 62% 202 млрд рублей, «Светофор» — на 5% до 100 млрд рублей.

У «Вкусвилл» показатель вырос на 35% до 79 млрд рублей, у Auchan — на 3% до 67 млрд рублей, у «Самоката» — на 93,5% до 63 млрд рублей, Metro — на 13% до 54 млрд рублей, «О’кей» — на 7% 52 млрд рублей.

Одна из причин роста — переориентация потребителей с локальных сетей на федеральные. По словам владельца бренд-агентства Kaufman Станислава Кауфмана, потребители предпочитают покупки в супермаркетах из-за большого ассортимента и более доступных цен.

К тому же, когда точка крупной сети открывается неподалеку от локального магазинчика, последнему становится сложно конкурировать и он зачастую закрывается, отметил он.

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