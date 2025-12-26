Выручка фитнес-клубов превысила 217 млрд ₽ в 2025 году

Рост продаж обеспечили абонементы и дополнительные услуги

В 2025 году продажи клубных карт в среднем по стране выросли на 16% по сравнению с предыдущим годом. Продажи дополнительных услуг — персональных тренировок, спа — увеличились на 17,4%. Средняя посещаемость фитнес-клубов выросла на 14%, следует из данных Национального фитнес-сообщества.

По словам главы НФС Елены Силиной, рост стал результатом сочетания отложенного спроса, повышения цен и активных продаж допуслуг. Более 85% фитнес-клубов в 2025 году повышали стоимость абонементов. Средний рост цен на клубные карты по стране составил около 18%. Эти меры позволили рынку показать двузначный рост выручки.

Арендная плата для фитнес-клубов выросла на 20%

По данным НФС, в 2025 году плата за аренду для фитнес-клубов выросла в среднем на 20%. Фонд оплаты труда увеличился на 17%, коммунальные платежи — на 15%, а сервисное обслуживание оборудования подорожало на 14%.

По данным исследования Национального фитнес-сообщества, на фоне роста издержек средняя маржинальность фитнес-бизнеса снизилась примерно на 1 процентный пункт. В премиальном сегменте она сократилась до 14%. В средних и мини-форматах маржинальность уже третий год удерживается на уровне около 7%.

Количество фитнес-клубов в России — более 10 тыс.

В течение 2025 года в России было открыто 789 новых фитнес-клубов. За тот же период 110 объектов прекратили работу, следует из данных НФС. Общее количество фитнес-клубов в стране выросло на 7% и достигло 10 429. Динамика отражает продолжающееся развитие рынка, несмотря на рост затрат.

В фитнес-индустрии сегодня заняты около 495,4 тыс. человек. Регулярно фитнесом занимаются 7,6 млн россиян, указывает Национальное фитнес-сообщество. Рост клиентской базы остаётся одним из ключевых факторов устойчивости отрасли.

Клубы вынуждены повышать цены на клубные карты

Представители фитнес-сетей отмечают, что средний рост выручки в 2025 году не превышает 16% и зачастую отстаёт от роста расходов. Генеральный директор сети «СССР» Сергей Савинов сообщил Forbes, что за год издержки компании выросли на 50%, тогда как выручка увеличилась лишь на 10% год к году. В ответ на рост затрат клуб повысил цены на клубные карты в среднем на 15%.

Схожая ситуация наблюдается и у других игроков рынка. Генеральный директор XFIT Евгений Отнельченко рассказал Forbes, что компания старалась сдерживать рост цен, но была вынуждена повысить стоимость карт в среднем менее чем на 10% в зависимости от региона и клуба.

В премиум-сегменте Encore Fitness выручка выросла на 10%, при росте цен на абонементы на 17% и на дополнительные услуги — на 10–12%, сообщила Forbes управляющий партнёр сети Ирина Кутьина.

Контекст

По прогнозу Национального фитнес-сообщества, в 2026 году совокупная выручка отрасли вырастет на 6–10% по сравнению с 2025 годом. До 70% этого прироста будет обеспечивать дальнейшее повышение цен на услуги.

При этом совокупные издержки фитнес-бизнеса, по оценкам НФС, продолжат расти на 12–15% в год. В таких условиях средняя маржинальность по отрасли может снизиться до 5%. В премиальном сегменте она, по ожиданиям сообщества, не превысит 10–12%. Эти факторы формируют сдержанный сценарий развития рынка в 2026 году.