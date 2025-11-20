Отчет VK за 9 месяцев 2025-го: выручка превысила 111 млрд ₽

VK за девять месяцев 2025 года увеличила выручку до 111,3 млрд рублей — на 10% больше, чем годом ранее. Компания вывела все операционные сегменты в плюс, свидетельствуют данные её отчёта. ВКонтакте расширила аудиторию, видеосервисы показали кратный рост просмотров, мессенджер MAX превысил 55 млн регистраций, а VK Tech, RuStore и образовательные проекты продемонстрировали двузначные темпы роста.

В 2024 году показатель рентабельности VK не поднимался выше 0

Выручка VK за январь–сентябрь 2025 года составила 111,3 млрд рублей, что на 10% выше результата 2024 года за тот же период. Скорректированная EBITDA достигла 15,5 млрд рублей — в 2024-м показатель был крайне низким, практически на нулевом уровне (0,2 млрд рублей). Рентабельность увеличилась до 14% — в прошлом году показатель не смог подняться выше 0.

Все операционные сегменты показали положительную рентабельность в 2025 году, а ключевое направление «Социальные платформы и медиаконтент» увеличило скорректированную EBITDA в четыре раза — до 15,6 млрд рублей против 3,9 млрд годом ранее.

Ключевые соцплатформы VK демонстрируют рост аудитории

Средняя месячная аудитория ВКонтакте в России в третьем квартале 2025 года достигла 91,8 млн пользователей, увеличившись на 3,7 млн человек или 4% год к году. Ежедневный охват соцсети составил 55% аудитории Рунета.

Аудитория Одноклассников достигла 34 млн пользователей. За третий квартал пользователи отправили 12,8 млрд виртуальных подарков (+65% год к году), 477 млн открыток (рост в 2 раза) и 278 млн стикеров.

Месячная аудитория Дзена составила 72 млн пользователей. Платформа увеличила долю материалов от СМИ и блогеров на главной странице в 2 раза, вышла в лидеры категории «Новости» в магазинах приложений и добавила новые функции: донаты журналистам и тематические рейтинги медиа.

5,1 млрд минут в день проводят пользователи в сервисах VK

VK фиксирует резкое увеличение вовлечённости пользователей. Среднее время, которое аудитория проводила в сервисах VK, выросло на 17%, достигнув 5,1 млрд минут в день. Средняя дневная аудитория увеличилась на 834 тыс. — до 78 млн человек.

Сервис VK Видео показал наиболее стремительную динамику:

среднесуточные просмотры достигли 3,2 млрд, что на 19% выше, чем в 2024 году;

совокупное время просмотра выросло в 3,2 раза;

аудитория приложения для Smart TV увеличила просмотры в четыре раза год к году;

количество установок превысило 91 млн.

VK Клипы также усилили позиции: число опубликованных клипов выросло в 2,2 раза, время просмотра — на 31%, а число создателей — на 89% относительно третьего квартала 2024 года.

VK Музыка увеличила базу подписчиков на 13% и довела месячную аудиторию до 46,5 млн по всему миру (в России — 42,8 млн). Время прослушивания рекомендательных треков из VK Микс выросло на 105% год к году.

VK Знакомства подняли выручку на 42%, а аудитория за квартал выросла до 4,1 млн человек, что на 8% больше, чем годом ранее.

VK масштабирует ИИ-технологии

VK масштабирует использование технологий искусственного интеллекта во внутренних сервисах и инфраструктуре. ИИ обрабатывает два из трёх пользовательских запросов в службах поддержки, а RuStore применяет его для автоматического анализа и обобщения отзывов пользователей.

Рост эффективности зафиксирован и у рекламных инструментов: благодаря применению ИИ-моделей CTR баннеров для малого и среднего бизнеса увеличился на 35%, а CTR сайтов — на 55%.

Аудитория мессенджера MAX превысила 55 млн

Национальный мессенджер MAX продолжает расширять аудиторию: число зарегистрированных пользователей превысило 55 млн, а среднесуточный охват составил 22,1 млн человек. С момента запуска (25 марта 2025 года) пользователи выполнили более 1 млрд звонков, отправили 4,4 млрд сообщений и записали 43 млн видеокружков.

MAX также получил функциональные интеграции:

сервис Цифровой ID для подтверждения возраста и статусов на кассах самообслуживания в сетях «Магнит», Х5 и «ВкусВилл»;

сервис «Госключ» для подписания документов;

платформу для партнёров, позволяющую подключать продажи, бронирования и платежи;

международную доступность звонков и сообщений в девяти странах СНГ ( Республика Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан).

VK продолжает увеличивать выручку в сегментах бизнеса, экосистемных проектов и образования

VK Tech (B2B и облачные решения)

Выручка направления выросла на 39% год к году и достигла 10,7 млрд рублей, а число клиентов увеличилось в четыре раза — до 26,8 тыс. Рекуррентная выручка (доход, полученный за счёт автоматических платежей) превысила 75%. Наиболее заметный рост показали бизнес-приложения, которые увеличили выручку на 95% год к году, и платформа VK WorkSpace, чьи показатели поднялись на 63%.

Экосистемные сервисы

Выручка экосистемных сервисов выросла на 21% и достигла 20,4 млрд рублей. Существенный вклад обеспечил RuStore, который увеличил выручку в 3,9 раза и довёл месячную аудиторию до 65,5 млн пользователей.

Облако Mail показало рост на 89%.

Сервис YCLIENTS увеличил показатели на 33%, доведя число клиентов до 56 тыс.

Также в отчете отмечается, что игровая платформа VK Play насчитывает 58,6 млн зарегистрированных аккаунтов, а средняя месячная аудитория в третьем квартале 2025 года составила 12,8 млн пользователей.

EdTech

Выручка образовательного сегмента выросла на 20% и достигла 5,4 млрд рублей, а скорректированная EBITDA увеличилась более чем вдвое — до 0,5 млрд рублей. Платформа Учи.ру показала 2,3 млн среднемесячной аудитории, 5,4 млн активных учеников и рост показателей на 9% год к году. На платформе Тетрика работали 5,9 тыс. репетиторов — это на 13% больше, чем в третьем квартале 2024 года.

Контекст

VK усиливает позиции во всех ключевых сегментах — от социальных платформ до B2B-технологий. Компания демонстрирует рост пользовательской активности, внедрение ИИ-решений и расширение экосистемы сервисов. По данным VK, прогноз по скорректированной EBITDA на 2025 год сохраняется на уровне свыше 20 млрд рублей.