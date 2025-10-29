На 78% выросла прибыль Яндекса в III квартале 2025-го

Яндекс опубликовал финансовый отчет за 3 квартал 2025 года: выручка компании за девять месяцев впервые превысила 1 трлн рублей, увеличившись на 33% по сравнению с прошлым годом. В третьем квартале компания заработала 366,1 млрд рублей, а скорректированная прибыль выросла на 43%, до 78,1 млрд рублей. Главные драйверы роста — развитие технологий на базе искусственного интеллекта, экспансия B2B-направлений и стремительное усиление персональных сервисов, включая финтех и подписку Яндекс Плюс.

ИИ и реклама приносят Яндексу 138,5 млрд рублей выручки

Сегмент «Поисковые сервисы и ИИ» остаётся крупнейшим направлением бизнеса Яндекса. Его выручка составила 138,5 млрд рублей, увеличившись на 9% год к году. Рост обеспечили внедрение ИИ-инструментов в рекламные продукты и расширение новых форматов — рекламы на Smart TV, в Telegram, цифровой наружной рекламе и ритейл-медиа. Количество рекламодателей в этих направлениях выросло почти втрое, а выручка — в 4,2 раза.

Отдельный драйвер — запуск Алисы AI, универсальной нейросети, которая объединяет голосовые и текстовые возможности, умеет решать задачи, генерировать изображения и видео. Аудитория Алисы достигла 47,3 млн пользователей, а количество взаимодействий с ИИ-сервисами превысило 8,2 млрд.

Городские сервисы Яндекса выросли на 36% и превысили 200 млрд рублей выручки

Выручка блока «Городские сервисы» выросла на 36%, до 200,4 млрд рублей. Наибольший рост показала электронная коммерция (+46%), где рекламная выручка увеличилась на 55%. Сегмент Райдтех прибавил 24%, а доставка — 8% год к году.

Аудитория городских сервисов достигла 58,4 млн человек (+18%). Фудтех развивает новые категории — «Аптека» и «Цветы», а интеграция с Boxberry расширила географию доставки на 14 регионов, включая Сибирь и Дальний Восток.

Персональные сервисы Яндекса выросли на 67% и стали лидером по темпам роста

Персональные сервисы стали лидером по темпам роста: выручка увеличилась на 67%, до 54,8 млрд рублей. Основной вклад внесли финансовые продукты, чья выручка почти утроилась и достигла 23,6 млрд рублей. Активных пользователей блока стало в 1,6 раза больше, а общий оборот сервисов вырос в 1,8 раза.

Подписная экосистема Яндекс Плюс продолжает набирать аудиторию — 44,9 млн пользователей (+25% за год). Выручка Плюса и развлекательных сервисов выросла на 32%, а EBITDA блока увеличилась втрое — до 3,4 млрд рублей.

B2B Tech прибавил 47% выручки и удвоил доход от ИИ-сервисов

Выручка Yandex B2B Tech выросла на 47%, до 12,4 млрд рублей, а EBITDA — в 2,1 раза, до 2,2 млрд рублей. Главные драйверы — Yandex Cloud и Яндекс 360, клиентская база которых увеличилась на 31%, до 46 тыс. компаний. Половину выручки облачного бизнеса обеспечивают крупные корпоративные клиенты.

В Yandex Cloud активно растут ИИ-направления. Выручка от Yandex AI Studio, YandexGPT, технологии распознавания речи SpeechKit и SpeechSense удвоилась и достигла 1,5 млрд рублей — это на 44% больше, чем за весь 2024 год. Среди заметных событий — партнёрство с SolidSoft по развитию решений в области кибербезопасности.

Операционная прибыль Яндекса выросла более чем вдвое — до 53 млрд рублей

Операционная прибыль компании выросла более чем вдвое — до 53 млрд рублей, а чистая прибыль составила 34,6 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль — 44,7 млрд рублей, что на 78% больше, чем годом ранее. Компания сохранила прогноз годового роста выручки на уровне 30%+ и ожидает EBITDA около 270 млрд рублей.

Контекст

По итогам девяти месяцев Яндекс не только впервые превысил 1 трлн рублей выручки, но и укрепил позиции на ключевых рынках — ИИ, рекламе, B2B и финтехе. Компания выплатила акционерам 30,4 млрд рублей дивидендов в 2025 году и удерживает прочную финансовую позицию — на счетах 201,3 млрд рублей. Менеджмент отмечает, что диверсификация экосистемы и развитие искусственного интеллекта формируют основу для устойчивого роста компании в 2026 году.