Отчет Selectel о финансах в 2025-м: выручка выросла на 46%

Российская IT-компания Selectel отчиталась об итогах работы в первом полугодии 2025-го: выручка компании выросла на 46% — до 8,9 млрд рублей. Почти 90% оборота дали облачные сервисы, а скорректированная EBITDA выросла на 49% и достигла 5,2 млрд ₽. Прибыль — стабильна, доля постоянных клиентов — крепнет, инвестиции — идут.

Выручка в облаках: +47% год к году

Главным драйвером роста стали облачные инфраструктурные сервисы: на них приходится 87% оборота, или 7,7 млрд рублей. Год к году прирост составил +47%. Услуги дата-центров дали ещё 700 млн рублей (+30%), а прочие — 500 млн рублей (+55%).

Selectel не просто продаёт облако — она строит технологическую инфраструктуру под весь рынок: от виртуальных машин и выделенных серверов до кастомных дата-центров, сетевых решений и собственной серверной ОС.

EBITDA растёт, чистая прибыль — на месте

Показатель скорректированной EBITDA вырос почти вровень с выручкой: +49% год к году, до 5,2 млрд рублей. Рентабельность осталась на высоком уровне — 59%. А вот по чистой прибыли — без сюрпризов: 1,8 млрд рублей, как и год назад.

Снижение рентабельности по прибыли (с 30% до 21%) в компании объясняют ростом процентных расходов, амортизацией и затратами на долгосрочную мотивацию сотрудников. Другими словами — компания масштабируется и платит за этот рост.

Капексы на железо и дата-центры

Сейчас Selectel активно вкладывается в инфраструктуру: за последние полгода капзатраты составили 3,7 млрд рублей. Из них 2,5 млрд рублей ушло на серверы (рост в 1,5 раза), ещё 1,1 млрд — на новые мощности дата-центров, включая площадку «Юрловский», которая откроется в 2025 году.

На фоне инвестиций свободный денежный поток ушёл в лёгкий минус — минус 100 млн рублей, но показатель долговой нагрузки улучшился: чистый долг / скорр. EBITDA снизился с 1,9x до 1,7x.

Растёт не только выручка — но и база

Клиентская база Selectel на 30 июня 2025 года — 30,1 тыс. компаний. За год прибавили 5,3 тыс. клиентов. Половину всей выручки обеспечивают крупные заказчики, а по сегментам особо выделились финансы, логистика и медиа. В этих отраслях потребление продуктов удвоилось по сравнению с прошлым годом.

Так, туроператор Hotelbook развернул на базе Selectel систему бронирования, которая обрабатывает 20+ млн запросов в сутки. Proptech-сервис TrendTech продаёт недвижимость на 50+ млрд рублей в месяц — через платформу, тоже запущенную в облаке Selectel.

Контекст

При нынешних финансовых показателях Selectel перестаёт быть просто «провайдером». Это инфраструктурный игрок с вертикальной моделью и глубоким R&D, способный конкурировать за рынок с теми, кто раньше считался монополией по умолчанию.