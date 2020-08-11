WhatsApp сможет работать сразу на нескольких устройствах и сихронизировать чаты

WhatsApp тестирует возможность использования одной учетной записи на нескольких устройствах одновременно, включая отдельное приложение для iPad. Об этом сообщает WABetaInfo.

В настоящее время для использования веб-версии приложения WhatsApp необходим включенный смартфон с доступом в интернет (приложение требует это, чтобы перенести историю переписки). В дальнейшем этого не потребуется.

Мессенджер можно будет использовать на нескольких устройствах одновременно, при этом история чатов будет синхронизироваться сразу на всех гаджетах.

По данным WABetaInfo, одновременно использовать WhatsApp можно будет на четырех устройствах. Компания уже работает над созданием интерфейса для Android и iOS.

Вместе с этой функцией WhatsApp выпустит приложение для iPad.