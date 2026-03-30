Wildberries уменьшает комиссии для продавцов на B2B-платформе — снижение может составить 6-7%

Объединённая компания Wildberries & Russ (RWB) запустила первую акционную программу по снижению комиссий для продавцов на B2B-платформе «Wildberries для бизнеса». Как сообщили в компании, новые условия распространяются на товары, доступные только индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. В зависимости от модели продаж комиссии снизятся на 6–7%.

Снижение комиссий затронуло все модели продаж

В рамках акции уровень комиссий будет уменьшен по всем форматам работы с платформой:

FBS («Маркетплейс») — продавец хранит и упаковывает товары у себя, затем передаёт заказы на склады Wildberries для доставки; снижение комиссии — на 6 п.п.

Продавцы получили доступ к двум новым моделям продаж

Компания одновременно расширила логистические возможности для продавцов. Если раньше товары для ИП и юрлиц можно было продавать только по модели DBS («Витрина»), то теперь стали доступны FBS («Маркетплейс») и Click&Collect («Самовывоз из магазина продавца»).

Покупка, оформление и расчёты происходят внутри платформы «Wildberries для бизнеса». Подключать дополнительные сервисы не требуется.

Wildberries развивает B2B-сегмент с 2024 года

Платформа «Wildberries для бизнеса» начала работу в тестовом режиме в ноябре 2024 года и с тех пор расширяет услуги для юизнеса. В ноябре 2025 года маркетплейс запустил курьерскую доставку для B2B-клиентов: заказы сначала поступают в ПВЗ, а затем доставляются в офис компании или ИП. В декабре появилась грузовая доставка сверхгабаритных товаров — с бесплатной транспортировкой до двери.

Ранее в Wildberries сообщали, что средний чек B2B-сделок на платформе превышает 100 тыс. рублей, а среди востребованных категорий — электроника, бытовая техника, товары для офиса и ремонта, автотовары и другие позиции.

Среди доступных инструментов «Wildberries для бизнеса»: