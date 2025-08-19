Купить на Wildberries теперь можно и квартиру в новостройке

Wildberries запустил раздел «Новостройки»: теперь квартиры в новых домах можно купить прямо через маркетплейс. Первым партнёром стал застройщик «Самолёт»: он разместил на платформе более 14 тысяч объектов. В компании считают, что за таким форматом — будущее рынка недвижимости.

Жильё в интерфейсе маркетплейса

Wildberries добавил на платформу новый раздел «Новостройки», где пользователи могут выбрать и купить жильё от застройщика. Всё работает через привычный интерфейс: карточки с параметрами, ценой, сроком сдачи. Также пользователи могут в один клик связать с застройщиком и, например, записаться на просмотр помещения.

На старте пользователям доступны объекты группы «Самолёт» — более 14 тысяч квартир в 14 регионах. В ближайших обновлениях компания обещает специальные условия и оформление в приложении. Это первый заход Wildberries в один из самых консервативных сегментов — первичный рынок недвижимости.

Модель e-commerce — теперь и для жилья

Основательница Wildberries и глава объединённой компании РВБ Татьяна Ким подчеркнула, что покупки на площадке совершают почти 80 миллионов человек. По её словам, пользователи давно используют маркетплейс не только для массовых товаров, но и для крупной техники, стройматериалов и транспорта. Она выразила уверенность, что и в сфере недвижимости будущее за цифровыми платформами.

Смысл проекта — не просто реклама объектов, а ещё один полноценный канал продаж. Заход максимально прост: карточка на витрине, звонок — и сделка может начаться. Дальше планируется подключить и ипотечные инструменты, и полностью онлайн-оформление.

Квартиры как бытовая техника

Группа «Самолёт» стала первым партнёром нового раздела. Коммерческий директор группы Кирилл Храпов отмечает, что маркетплейсы становятся всё более важным каналом в продаже новостроек и формируют у потребителей новую модель поведения.

По его словам, рынок движется к тому, чтобы квартиры можно было не только покупать, но и обменивать или продавать привычными цифровыми способами — как любую другую категорию товаров. Такой подход повышает доверие к покупке недвижимости, делает сделки проще и способствует росту мобильности семей, которые боятся ошибиться с выбором квартиры «на всю жизнь».

«Потенциал маркетплейсов на рынке новостроек высокий. Это технологичные площадки с суммарной аудиторией больше, чем население нашей страны. Уже сегодня более 35% наших квартир приобретается полностью онлайн, без визитов в офисы. А сама сделка уже несколько лет проходит только онлайн, без бумажного документооборота», — отметил Храпов.

Будущее — цифровое и бесповоротное

По словам Храпова, офлайн останется только как «шоурум» — чтобы «потрогать» квартиру. Всё остальное — от поиска до сделки — уходит в онлайн. Покупка, продажа, обмен жилья на маркетплейсах станут нормой, как уже случилось с техникой и мебелью.

По мере развития раздела «Новостройки» Wildberries расширит его функционал, подключит других застройщиков и упростит процессы оформления.

Контекст

Для Wildberries это не первая попытка выйти за пределы классического e-commerce. На платформе уже можно купить машины, оформить страховку или взять товар в рассрочку. Раздел «Новостройки» продолжает эту логику — всё, что можно купить, рано или поздно окажется в корзине. Даже жильё.