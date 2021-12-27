Центробанк намерен контролировать все денежные переводы между гражданами

Банк России разослал российским финорганизациям новую форму отчетности о денежных переводах между гражданами. Регулятор будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях.

Среди запрашиваемой информации будут в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, узнал РБК.

Регулятор пояснил, что новая форма необходима для оптимизации представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах. Использовать их будут для анализа рынка и формирования статистических показателей.

В отчет будут включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физлицами с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, платежи через СБП, трансграничные переводы денежных средств физлицами и др.

Информация по каждой операции будет содержать номера карт отправителя и получателя, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумма переведенных средств, дата и время перевода, код страны отправителя и получателя и т. д.

Отчитываться должны будут банки-эмитенты, банки-эквайеры, банки, предоставляющие интернет-сервисы для p2p-переводов, магазины и юрлица, представляющие онлайн-сервисы по переводам и др.

Запросы будут формироваться по всем денежным переводам за определенный период, в некоторых случаях – по конкретным операциям.

Эксперты полагают, что регулятор вводит такие меры для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карт.

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