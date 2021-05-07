Wowmaking запускает Wow-booster: компания предлагает продвижение мобильных приложений

Белорусский разработчик мобильных приложений Wowmaking запускает проект Wow-booster для разработчиков non-gaming приложений из России, Беларуси и Украины.

По словам компании, Wow-booster поможет найти необходимые ресурсы для развития мобильных продуктов, сообщили RB.RU в Wowmaking.

Wow-booster предлагает сотрудничество компаниям и индивидуальным разработчикам в формате паблишинга, покупки приложения или партнёрства. Фаундеры обещают максимально быстро рассматривать заявки и давать оперативный ответ в течение 1-3 дней. Если продукт окажется перспективным, то разработчики получат оффер в течение недели.

В фокусе Wow-booster находятся приложения из категорий Entertainment, Mental Health и Personal Development, заявляет компания.

В общении с коллегами по рынку, от стартапов до «китов», мы поняли, что наши главные силы – это продвижение, монетизация и аналитика. По сути, для нас создание Wow-booster – это более формализованный эволюционный шаг, чтобы продолжать нести пользу рынку и нашей компании. Наша цель – в перспективе нескольких лет стать крупнейшим неигровым паблишером СЕО Wowmaking Иван Тикота.

Для начала работы с Wow-booster необходимо оставить заявку на сайте, прикрепив ссылку на приложение и основные метрики.

Для связи с фаундерами Wowmaking рекомендует писать на почту: [email protected]t.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Wowmaking.