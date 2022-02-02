Основателя Xsolla Александра Агапитова сменил на посту гендиректора Константин Голубицкий

Новый гендиректор Xsolla Голубицкий проработал десять лет техническим директором компании, сообщил VentureBeat. Он помог разработать и запустить более 20 новых коммерческих продуктов и услуг. Недавно Голубицкий завершил программу обучения руководителей в Гарвардской школе бизнеса.

Основатель Xsolla Агапитов останется председателем правления Xsolla.

«Мы тесно работали с Константином на протяжении 10 лет, и я уверен в том, что он обеспечит необходимый уровень менеджмента для следующего этапа роста компании. С назначением нового CEO я смогу уделить больше внимания технологиям, которые необходимы для развития всей игровой индустрии», — сообщил Агапитов.

Ближайшим фокусом Голубицкого станут следующие направления:

Расширение географического присутствия и помощь разработчикам в выходе и продвижении игр на новых рынках;

Запуск новых продуктов и сервисов для разработчиков мобильных игр;

Развитие внутренней культуры компании.

«Мы продолжим активно развивать и запускать новые продукты для монетизации игр, адаптировать их под локальные рынки. В связи с этим мы планируем расширить наше присутствие в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока», — отметил Голубицкий.

В августе 2021 года в Xsolla произошел корпоративный скандал после того, как основатель компании Агапитов уволил 150 сотрудников после анализа данных об их деятельности. Эксперты и пользователи осудили тон Агапитов, который в увольнительном письме назвал сотрудников «невовлеченными и малопродуктивными».

Агапитов отметил, что практика сокращения наименее эффективных сотрудников давно практикуется в США. По его словам, Xsolla решила провести сокращение в связи с падением роста выручки.

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