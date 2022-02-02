Основателя Xsolla Александра Агапитова сменил на посту гендиректора Константин Голубицкий

Основатель Xsolla Александр Агапитов покинул должность гендиректора компании. Его место займет технический директор Xsolla Константин Голубицкий.
Новый гендиректор Xsolla Голубицкий проработал десять лет техническим директором компании, сообщил VentureBeat. Он помог разработать и запустить более 20 новых коммерческих продуктов и услуг. Недавно Голубицкий завершил программу обучения руководителей в Гарвардской школе бизнеса.
Основатель Xsolla Агапитов останется председателем правления Xsolla.
«Мы тесно работали с Константином на протяжении 10 лет, и я уверен в том, что он обеспечит необходимый уровень менеджмента для следующего этапа роста компании. С назначением нового CEO я смогу уделить больше внимания технологиям, которые необходимы для развития всей игровой индустрии», — сообщил Агапитов.
Ближайшим фокусом Голубицкого станут следующие направления:
- Расширение географического присутствия и помощь разработчикам в выходе и продвижении игр на новых рынках;
- Запуск новых продуктов и сервисов для разработчиков мобильных игр;
- Развитие внутренней культуры компании.
«Мы продолжим активно развивать и запускать новые продукты для монетизации игр, адаптировать их под локальные рынки. В связи с этим мы планируем расширить наше присутствие в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока», — отметил Голубицкий.
В августе 2021 года в Xsolla произошел корпоративный скандал после того, как основатель компании Агапитов уволил 150 сотрудников после анализа данных об их деятельности. Эксперты и пользователи осудили тон Агапитов, который в увольнительном письме назвал сотрудников «невовлеченными и малопродуктивными».
Агапитов отметил, что практика сокращения наименее эффективных сотрудников давно практикуется в США. По его словам, Xsolla решила провести сокращение в связи с падением роста выручки.
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Фото на обложке: mariakray /
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