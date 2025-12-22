ИИ в Яндекс GO строит маршруты с учётом пробок и погоды

Яндекс обновил технологию подбора маршрутов в сервисе Яндекс Go: теперь за рекомендации отвечает ИИ. Алгоритмы учитывают дорожную ситуацию, погоду и доступность транспорта в конкретный момент. По данным сервиса за первый квартал 2025 года, 74% пользователей в течение месяца используют как минимум два вида транспорта.

Маршруты ранжируются не только по цене

Обновление затронуло раздел «Хаб» — сервис для планирования поездок на всех видах городского транспорта. Ранее Хаб формировал список маршрутов и сортировал их по стоимости, оставляя выбор за пользователем.

Теперь алгоритмы анализируют сразу несколько факторов и предлагают наиболее подходящие варианты в моменте. Пользователи могут указать предпочитаемые виды транспорта, ИИ будет учитывать эти настройки при подборе маршрутов. В базовом режиме будут доступны два маршрута, при использовании фильтров — до пяти.

Яндекс использует данные из разных сервисов

Для подбора маршрутов Хаб использует данные сразу из нескольких сервисов Яндекса.

Такси — информация о времени подачи автомобиля и количестве свободных водителей поблизости;

Яндекс Карты — данные о пробках, загруженности дорог и возможных пересадках;

Яндекс Погода Meteum — гиперлокальный прогноз осадков с точностью до кварталов на основе данных радаров, спутников, пользовательских сообщений и глобальных метеомоделей.

Контекст

Раздел «Хаб» появился в приложении Яндекс Go в июне 2025 года. Тогда в компании сообщали, что новый формат позволит строить комбинированные маршруты на разных видах транспорта и поможет перераспределить нагрузку на пассажиропоток, а также сдержать рост цен на такси.

В Хабе пользователи могут в одном окне строить и сравнивать маршруты, а затем сразу заказывать такси, брать каршеринг или арендовать самокат — без перехода в другие сервисы.

В Яндекс Go можно пополнить карту «Тройка», купить билеты на «Аэроэкспресс» и платить проезд в общественном транспорте в нескольких городах России.

По данным сервиса за первый квартал 2025 года, 74% пользователей в течение месяца используют как минимум два вида транспорта. Из них 54% выбирают три и более вида транспорта, 34% — четыре и более. Только 22% пользуются одним видом транспорта.