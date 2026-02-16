Яндекс запустит новый сервис такси для молодёжи — Fasten

«Яндекс» планирует запустить новое приложение для заказа такси под брендом Fasten в марте 2026-го, сообщили РБК два источника на IT-рынке. Его основная аудитория — молодёжь в крупных городах. Приложение получит собственное позиционирование, а дизайн не будет схож ни с «Яндекс Go», ни с другими брендами компании.

Fasten будет предлагать только услугу заказа такси

Как пишет РБК, в приложении будут представлены исключительно услуги такси. По словам одного из собеседников издания, у 10–15% аудитории есть запрос на отдельное приложение для получения одной услуги — заказа поездки.

Сейчас «Яндекс» развивает суперапп «Яндекс Go», который объединяет такси, доставку еды и продуктов, аренду самокатов и автомобилей каршеринга «Яндекс Драйв», бронирование отелей и другие сервисы. Кроме того, компания держит в фокусе бренды Uber Russia и «Везет», запущенный в середине 2024 года и позиционирующийся как лоукостер.

Представитель «Яндекс Такси» не стал комментировать РБК информацию об открытии ещё одного сервиса такси.

Новое приложение — попытка сегментировать аудиторию

Эксперты пояснили РБК, что запуск отдельного такси-приложения для молодой аудитории — это прежде всего «попытка решить задачу сегментации, которую сложно реализовать внутри одного “зонтичного” продукта».

Добавление четвертого бренда к «Яндекс Go», «Везет» и Uber Russia выглядит как точная настройка под конкретную поведенческую группу — молодежь крупных городов. Среди возможных мотивов называют:

управление восприятием цены,

коммуникационную свободу,

продуктовую фокусировку.

Главный риск — каннибализация аудитории

Часть аналитиков РБК допустили, что главным риском инициативы может стать каннибализация. Если новый сервис окажется дешевле и удобнее, он может перетянуть аудиторию из «Яндекс Go», не создавая дополнительной ценности для компании.

В то же время часть экспертов считает, что заметно отличающийся новый бренд поможет избежать каннибализации. Более низкие цены для молодой аудитории повлияют на регулярность поездок, при этом никак не будет затронута экономика основного «Яндекс Go».

Молодежь выбирает такси вместо автомобиля

Ориентацию на молодежную аудиторию участники рынка называют обоснованной: парковок в городах становится меньше, владение автомобилем усложняется и дорожает, а в ряде населённых пунктов сокращается количество маршрутов общественного транспорта.

Дополнительный фактор — резкий рост стоимости автомобилей. Утилизационный сбор, высокая цена владения и планы по введению платного въезда в города делают личный транспорт менее доступным. Как говорят эксперты РБК, для молодых людей с невысокими доходами покупка машины становится практически недостижимой.