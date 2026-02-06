Яндекс Маркет добавил ИИ-подборки в ленту рекомендаций

Яндекс Маркет представил ИИ-инструмент, который позволяет самостоятельно формировать тематические подборки в рекомендациях. Теперь пользователи могут обозначить конкретную цель — будь то ремонт на кухне или выбор спортивной экипировки — и получить целую ленту с подходящими товарами. Функция уже доступна в приложении сервиса, но пока работает в тестовом режиме.

Создание подборок — через главный экран приложения

Новый формат рекомендаций даёт возможность сосредоточиться на одной задаче вместо просмотра других товаров. Если раньше алгоритмы предлагали позиции из разных категорий одновременно, теперь пользователь может собрать отдельную ленту под конкретную тему — от интерьера в одном стиле до покупки товаров для дома.

Чтобы начать собирать такую подборку, пользователю нужно нажать на новую кнопку «Создать» на главном экране приложения, затем выбрать тему из предложенного списка или ввести свой запрос. Система автоматически проанализирует ассортимент и сформирует отдельную ленту с подходящими товарными позициями.

До десяти тематических ИИ-подборок на одного пользователя

Платформа предоставляет каждому пользователю возможность одновременно вести и хранить до десяти различных тематических лент. Каждую из созданных подборок можно изменить в любой момент — отредактировать или, например, полностью удалить. При этом базовая рекомендательная лента «Для вас» остаётся доступной и продолжает работать в прежнем режиме.

Представители компании подчёркивают, что функция запущена в режиме бета-теста. Её дальнейшее развитие зависит от обратной связи пользователей.

ИИ-агент работает на базе Alice AI

Основой нового сервиса стал ИИ-агент Яндекс Маркета, созданный на технологии Alice AI. Он анализирует запрос пользователя, отбирает релевантные товары из каталога маркетплейса и формирует единую подборку по выбранной теме.

Алгоритм учитывает персональные параметры: интересы покупателя, историю заказов, добавленные в избранное товары и другие действия в сервисе.

Контекст