Вслед за Lamoda и Wildberries: Яндекс Маркет запустил онлайн-примерку — она доступна в премиальном сервисе Ultima
Яндекс Маркет запустил онлайн-примерочную в сервисе Ultima
Пользователи Ultima Яндекс Маркет получили возможность примерять одежду онлайн с помощью ИИ. Как сообщили в компании, новая функция позволяет загрузить фотографию в полный рост и увидеть, как выбранная вещь выглядит на человеке и сочетается с его гардеробом.
Нейросеть может как примерить образ, так и дополнить его
Функция виртуальной примерки встроена в карточку товара премиального сервиса Ultima Яндекс Маркета. Чтобы воспользоваться ей, пользователю нужно нажать кнопку «Примерить» и загрузить фотографию в полный рост.
Система анализирует изображение и показывает, как выбранная вещь будет выглядеть на пользователе. Нейросеть также может дополнить итоговое изображение — например, при примерке брюк система добавит верхнюю одежду или аксессуары. Можно сравнить несколько вариантов товаров и принять решение о покупке.
Онлайн-примерка доступна пользователям в девяти городах России
Виртуальная примерка работает почти для всех товаров Ultima Яндекс Маркета, за исключением нижнего белья, купальников, обуви и аксессуаров.
Сервис запущен в бета-режиме и доступен в приложении Яндекс Маркета в девяти городах, где представлен Ultima Яндекс Маркет, включая Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.
Итоговое изображение можно сохранить и при необходимости поделиться им в мессенджерах или социальных сетях. Пользователь также может перезапустить примерку и загрузить другую фотографию.
Lamoda также развивает экосистему ИИ-сервисов для подбора образов
В январе 2026 года Lamoda запустила в приложении экосистему цифровых инструментов «Г(ии)д по стилю». В неё входят чат-бот-стилист, онлайн-примерка, подборки образов, поиск по фото и онлайн-гардероб.
ИИ-стилист в формате чат-бота на момент запуска был доступен 50% пользователей. Полную интеграцию сервиса компания планирует завершить в феврале 2026 года.
Wildberries ранее открыла виртуальную примерку для всех пользователей
Ранее, в октябре 2025 года, Wildberries расширила доступ к сервису «Клиентская примерка». Функция стала доступна всем пользователям маркетплейса в России.
Инструмент работает на базе нейросетей и компьютерного зрения и позволяет подписчикам WB Клуба и продавцам, подключённых к тарифу «Продвинутый» в подписке «Джем», примерить одежду на собственном фото прямо в приложении.
