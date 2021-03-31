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«Яндекс» впервые за 13 лет радикально сменил логотип

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

«Яндекс» изменил свой логотип — в среду новый вариант появился на главной странице поисковика, а впоследствии его можно будет увидеть в логотипах входящих в экосистему сервисов «Яндекса», в том числе и офлайн.

«Яндекс» впервые за 13 лет радикально сменил логотип

Как пояснили в компании, новая айдентика отражает суть современного «Яндекса» и хорошо смотрится на самых разных поверхностях — от экрана смартфона до пакета с продуктами из «Яндекс.Лавки».

«В то же время она напоминает, что у сервисов «Яндекса» общие технологии и общее начало — поиск», — прокомментировал дизайн-директор Геннадий Лохтин.

По его словам, 13 лет назад, когда был разработан предыдущий логотип «Яндекса», никто не думал о том, что интернет-компания станет заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили.

Новую версию логотипа разработали дизайнеры «Яндекса» вместе с Ильей Рудерманом, который участвовал в создании шрифта Yandex Sans. В 2016 году группа дизайнеров во главе с Рудерманом внесла в логотип «Яндекса» ряд изменений, однако эти правки остались почти незамеченными.

Первая версия фирменного стиля «Яндекса» была разработана специалистами Студии Лебедева в 1999 году, в 2004 году логотип был модернизирован. В 2008 году он был «переведён» на русский — вместо Яndex появился «Яндекс».

Фото: Сайт «Яндекс» 

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