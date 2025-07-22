Яндекс запускает Нейроаналитика: ИИ-агент сократит время на отчётность и проверку гипотез на 30%

Yandex B2B Tech представил Нейроаналитика — нового ИИ-агента, который умеет превращать данные в визуализации, инсайты и быстрые ответы. Всё это — по обычному текстовому запросу. Первый релиз обещают уже в сентябре.

Без SQL, без BI-команды — нейросеть сама соберёт отчёт

Больше не нужно писать SQL-запросы, править дашборды вручную или ждать, пока освободится аналитик. Просто пишешь, что хочешь узнать, — и Нейроаналитик строит нужный график, меняет формулу или собирает отчёт.

Сервис встроен прямо в BI-платформу Yandex DataLens — и доступен как в облаке, так и локально (on-premises). Уже сейчас можно записаться в лист ожидания: первая внешняя версия выйдет в сентябре 2025 года.

Всё через чат. Всё на понятном языке

Нейроаналитик работает внутри DataLens как чат-интерфейс. Запросы — на обычном русском: модель понимает, что нужно, и на лету меняет структуру визуализации, расчётную формулу или фильтр. По данным Яндекса, такой формат ускоряет создание отчётов и проверку гипотез в среднем на 30%.

«Мы видим будущее нашей BI-платформы в развитии новых функций на базе искусственного интеллекта. С ними аналитика становится еще более доступной для различных ролей в компаниях. Важно, чтобы менеджеры, специалисты по продажам могли самостоятельно работать с данными, чтобы быстрее реагировать на изменения рынка и принимать оптимальные бизнес-решения», – рассказал Иван Пузыревский, CTO платформы Yandex Cloud.

Кто уже пользуется

Нейроаналитик уже тестируют внутри Яндекса — более 4000 сотрудников за первые две недели. В Яндекс Еде, например, с его помощью анализируют воронку регистрации курьеров и конверсию, а исследователи Yandex Cloud ищут инсайты для внутренних отчётов.

Универсальность — ключевая фича агента. Он полезен не только аналитикам, но и продукт-менеджерам, ИБ-специалистам, маркетологам. Первые — быстро готовят отчёты для топов. Вторые — оценивают риски. Третьи — проверяют рекламные гипотезы.

Что под капотом

Агент построен на базе Yandex Cloud AI Studio — платформы, где доступны генеративные модели Яндекса последнего поколения, синтез и распознавание речи, а также открытые LLM и VLM. Компании, у которых есть специфические задачи, могут на этой же платформе собрать собственного ИИ-агента — под свои данные и под свою бизнес-логику.

Не изобретение велосипеда, а ответ на глобальный тренд

По мнению Алексея Корнеева, учредителя экосистемы цифрового управления гостиничным бизнесом Teamjet и эксперта в сфере ИИ, выпуск ИИ-агента «Нейроаналитик» от Яндекса — это не изобретение велосипеда, а ответ на глобальный тренд внедрения ИИ-аналитики в бизнес-процессы.

Среди западных аналогов — ИИ-агент Copilot в Microsoft Power BI, который способен сгенерировать целый дашборд на основе одного текстового запроса. Еще есть Insight Advisor в шведской BI-платформе Qlik, который также создает визуализацию в виде графиков и метрик. Tableau встроил Tableau Agent для упрощения анализа данных и создания визуализаций с помощью запросов.

«Тренд логичен — при росте объёма неструктурированных данных ИИ-помощники становятся интерфейсом между пользователем и аналитикой. Побеждают те, у кого не только сильная технология, но и удобная интеграция, качественная обработка языка и релевантные инсайты», — уверен Данила Леньков, руководитель аналитической платформы Trisigma в Авито.

Леньков отмечает, что рынок GenAI-инструментов для бизнеса переживает бум: решения автоматизируют рутину и повышают эффективность. По его мнению, особенно актуальна ИИ-визуализация данных — она демократизирует аналитику, позволяя не только аналитикам, но и менеджерам, маркетологам и руководителям самостоятельно получать инсайты и принимать data-driven решения без долгого цикла запросов.

Что это значит для российского рынка

После ухода западных платформ бизнесу понадобились локальные решения, особенно в ИИ и аналитике. Яндекс оказался в нужное время в нужной позиции — компания уже начала встраивать ИИ-агентов в свои продукты.

«Вокруг подобных проектов сейчас повсеместно концентрируются бюджеты в IT-разработке», — говорит Александр Вартанян, директор по маркетингу Битрикс24.

В Битрикс24 такие технологии используют для управления задачами и сделками, но, по словам Вартаняна, формат чат-интерфейсов пока не стал по-настоящему массовым — бизнес всё ещё не до конца понимает, где заканчиваются выгоды и начинаются ограничения.

В «Авито» развивают собственную платформу Trisigma — в будущем в неё также интегрируют ИИ-ассистента. Он будет отвечать на запросы на естественном языке и помогать с визуализациями данных. Платформа экономит до 50% времени аналитиков.

«Из российских конкурентов можно назвать систему бизнес-аналитики Delta BI, где можно получать готовые отчеты без знания SQL», — отмечает Алексей Корнеев, эксперт в сфере ИИ.

Корнеев уверен: такие инструменты особенно важны для бизнеса, где нет ресурсов содержать большой IT-отдел.

«Найти опытных, квалифицированных аналитиков и айтишников — сложно и дорого, поэтому передача части их функционала рядовым сотрудникам поможет значительно сэкономить», — считает он.

В QUBOT ожидают рост интереса к ИИ-аналитике со стороны ритейла, телекомов, банков и логистики.

«Отдельный плюс: данные хранятся в России, соблюдаются требования 152-ФЗ и других нормативных актов — что важно для корпоративных клиентов и госструктур», — подчеркивают в QUBOT.

Полной замены аналитиков не произойдёт, но структура работы уже меняется. Машина берёт на себя рутину — сбор, визуализацию, отчёт. Человеку остаётся решение. В QUBOT прогнозируют, что ИИ станет «усилителем» компетенций: один аналитик сможет делать за пятерых.

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