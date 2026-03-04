Яндекс запустил платформу Monium для анализа ИТ-систем — она позволит бизнесу контролировать работу ИИ-агентов

Yandex B2B Tech представила разработку Monium, которая контролирует функционирование ИТ-систем. Решение дает возможность оценивать работу цифровых сервисов, приложений и ИИ-агентов. Раньше инструмент использовали внутри Яндекса — теперь платформа доступна для всего рынка.

Monium — первая программа, контролирующая работу ИИ-моделей

Monium позволяет мониторить как инфраструктуру под ИИ-агентами, так и самих агентов, визуализировать логику их работы и видеть ключевые диагностические данные. Так компании могут контролировать работу цифровых продуктов, приложений и ИИ-инструментов — ранее таких решений не существовало, сообщает Яндекс.

«Одна из проблем – недетерминированность моделей: на один и тот же вопрос можно получить несколько разных ответов. Это может влиять на логику работы сервиса и на результат для конечных клиентов», — сообщили Russian Business в пресс-службе компании.

Именно поэтому следить за работой ИИ-сервисов важно в режиме реального времени.

«Платформа позволяет увидеть ключевые метрики работы ИИ-агентов: время выполнения каждой операции, количество входных и выходных токенов, название ИИ-модели, которая обработала запрос», — отмечают представители Яндекса.

Последние два показателя важны для понимания качества работы ИИ-агента с точки зрения экономики продукта. Так, количество токенов влияет на стоимость использования, а визуализация показателей помогает точнее определять, где нужна оптимизация.

Раньше платформу использовал Яндекс — теперь её тестируют игроки рынка

Первоначально Monium использовалась внутри Яндекса для отслеживания ключевых сервисов компании. Сегодня систему используют около 16 тысяч работников Яндекса. В пресс-службе компании уточнили, каждую секунду платформа считывает:

3 млрд различных показателей ИТ-системы;

44 млн шагов для выполнения запросов пользователей;

около 60 ГБ текстовых записей о событиях в системе.

Monium уже проверяют другие организации — среди них ОТП Банк и «крупная FMСG-компания».

Стабильность работы ИТ-систем влияет на бизнес

Представители компании отмечают, что контроль за инфраструктурой напрямую влияет на финансовые показатели бизнеса. Monium позволяет минимизировать риски сбоев, быстро получить целостную картину и оценить работу системы и оперативно направить команды на устранение проблем как в штатных, так и в нештатных ситуациях.

Платформа помогает быстро выявлять инциденты и определять их первопричину. Анализ телеметрических данных позволяет инженерным командам быстрее реагировать на сбои и поддерживать стабильность цифровых сервисов.

Кроме того, в Monium реализована система алёртинга. Она позволяет настраивать сценарии эскалации инцидентов и автоматические уведомления о сбоях, включая звонки ответственным специалистам.

Платформа использует распространенные стандарты данных о работе ИТ-систем

Платформа разработана с учётом реальных сценариев эксплуатации и может интегрироваться в существующую инфраструктуру компаний. Monium поддерживает стандарты сбора информации о работе систем Prometheus и OpenTelemetry, что позволяет использовать единый подход без привязки к конкретному поставщику технологий.

Monium будет монетизироваться как отдельный продукт.

«Его можно использовать как SaaS-сервис и анализировать не только инфраструктуру Yandex Cloud», — сообщили Russian Business в пресс-службе компании.

Стоимость для всех клиентов фиксированная:

За 1 млн записей сэмплов метрик — 0,32 рубля,

За 1 млн экспорта сэмплов метрик — 5,60 рублей,

За 1 гб логов — 4,40 рублей,

За 1 гб трейсов — 4,40 рублей.

Контекст

Рынок платформ наблюдаемости ИТ-систем продолжает активно расти. По оценке аналитической компании Gartner, к 2027 году около 80% крупных организаций будут использовать такие решения как способ управлять рисками и финансовыми результатами.

При этом уже в 2025 году 75% компаний, внедривших системы мониторинга ИТ-инфраструктуры, заявили о положительном экономическом эффекте от их применения.