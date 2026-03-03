Yandex AI Studio открыла бизнесу доступ к рассуждающим ИИ-агентам: в их основу легла модель DeepSeek-V3.2

Yandex B2B Tech добавила в Yandex AI Studio «рассуждающих» ИИ-агентов для бизнеса. Они умеют выстраивать логические цепочки и принимать решения в сложных сценариях, а встроенные механизмы защиты позволяют использовать их в корпоративной среде. По оценке компании, в ряде случаев новая модель тарификации снизит затраты до четырёх раз.

ИИ-агенты на базе DeepSeek умеют одновременно обрабатывать запросы и работать с внешними приложениями

В основе новых решений лежит модель DeepSeek-V3.2, обладающая улучшенными навыками рассуждения. Она способна удерживать длинный контекст и выстраивать последовательные логические выводы.

Агенты на её базе могут одновременно обрабатывать запрос пользователя и взаимодействовать с внешними приложениями, что значительно ускоряет выполнение задач. Такой формат подходит для сложных многосоставных сценариев — от сравнения тендерных предложений до анализа технических инцидентов.

Обновлённая модель тарификации делает внедрение ИИ-агентов более доступным. В компании отмечают, что в ряде сценариев стоимость использования может снизиться в четыре раза и более.

В Yandex AI Studio усилили защиту данных для корпоративных клиентов

Для крупного бизнеса на платформе также внедрены дополнительные настройки защиты данных. В частности, можно настроить агента так, чтобы передача информации в облачную модель происходила исключительно по корпоративной сети и без логирования запросов.

Таким образом, Yandex B2B Tech делает ставку на масштабирование ИИ-инструментов в корпоративном секторе, где ключевыми факторами остаются безопасность, предсказуемость затрат и способность автоматизировать сложные бизнес-процессы.

Контекст

Согласно данным Yandex B2B Tech, около 25% всех ИИ-агентов в российских компаниях уже используются для поддержки клиентов, HR-консультаций и банковских операций. Ещё активнее агенты применяются для анализа обращений и обработки юридических документов. Всего на платформе ежедневно запускается порядка 200 уникальных агентов, а клиентская база превысила 40 тыс. компаний.

При этом 86% пользователей — это малый и средний бизнес, который автоматизирует с помощью нейросетей самые разные процессы — от подбора недвижимости до диагностики оборудования в научных лабораториях.