Yandex B2B Tech отчиталась о финансовых итогах 2025 года: выручка выросла на 48% — и составила 48,2 млрд ₽

Yandex B2B Tech отчиталась о финансовых результатах за 2025 год: совокупная выручка направления достигла 48,2 млрд ₽ — это на 48% больше, чем в 2024-м. Основной вклад в рост обеспечили облачная платформа Yandex Cloud и виртуальный офис Яндекс 360. В компании оценивают темпы развития направления почти в 2 раза выше динамики на российском рынке.

Выручка Yandex Cloud и Yandex 360 выросла на 48%

Суммарный доход по двум основным направлениям — Yandex Cloud и Яндекс 360 — достиг 48,2 млрд ₽. Доход Yandex Cloud по итогам 2025 года достиг 27,6 млрд ₽ — это на 39% больше, чем годом ранее. Платформа уже четыре года подряд сохраняет положительную выручку по EBITDA*финансовый показатель, который отражает прибыль компании до вычета процентов по кредитам, налогов, износа и амортизации..

Число внешних клиентов Yandex Cloud достигло 51 тыс., а количество партнёров выросло до 883. При этом 93% выручки платформы сформировали внешние клиенты, 84% доходов обеспечили компании из крупного и среднего бизнеса.

Выручка сервиса Яндекс 360 достигла отметки 18,4 млрд ₽, продемонстрировав рост на 59% год к году. Ежемесячная аудитория платформы преодолела порог в 102 млн человек, а число использующих её организаций превысило 170 тыс. Количество платных аккаунтов выросло до 8,1 млн.

Выручка Yandex AI Studio удвоилась — до 2 млрд ₽

Финансовый результат платформы Yandex AI Studio, предназначенной для разработки ИИ-решений, составил 2 млрд ₽. За год направление показало практически двукратный прирост. Через API клиентами сервиса было задействовано 234 млрд токенов*единицы измерения информации, которые нейросети используют для обработки текста. — этот показатель в семь раз превосходит уровень 2024 года.

Создание ИИ-агентов больше не требует навыков программирования. Платформа позволяет собрать собственного агента без кода — это открыто для всех желающих. На начало марта 2026 года на площадке ежедневно активируется больше 200 оригинальных агентов. По состоянию на конец 2025-го в ассортименте сервиса насчитывалось более 30 различных нейросетевых моделей.

Другие драйверы роста — информационная безопасность, ИИ-Алиса и почта

Доходы направления информационной безопасности увеличились в 2,5 раза за год. Наибольшей востребованностью пользуется решение Yandex Smart Web Security, предназначенное для защиты веб-приложений: за 2025 год через систему прошло свыше 460 млрд запросов. К концу года в облачной платформе функционировало более 300 тыс. виртуальных машин, а объём данных в хранилище S3 достиг примерно 4 эксабайт.

Осенью 2025 года в платформе появился ИИ-ассистент Алиса Про, который помогает пользователям работать с файлами и письмами. Кроме того, ИИ-функции появились в таблицах, видеозвонках и облачном хранилище: пользователи могут автоматически обрабатывать данные, получать конспекты видеовстреч и редактировать изображения с помощью нейросетей.

Самым популярной платформой остаётся Яндекс Диск — его месячная аудитория превысила 61,5 млн пользователей. Сервис видеозвонков Яндекс Телемост достиг 8 млн пользователей в месяц, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

Яндекс Почта в конце 2025 года обслуживала 1,6 млн доменов, оставаясь крупнейшим провайдером корпоративной почты в России.