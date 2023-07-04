«Яндекс.Навигатор» научился оптимизировать маршрут с несколькими точками и предсказывать время, которое поездка займет в определенные часы. Об обновлении сервиса RB.RU сообщили в «Яндексе».

«Яндекс» добавил в «Навигатор» возможность оптимизировать маршрут с несколькими точками и планировать поездки