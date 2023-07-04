«Яндекс» добавил в «Навигатор» возможность оптимизировать маршрут с несколькими точками и планировать поездки

Анастасия Марьина
«Яндекс.Навигатор» научился оптимизировать маршрут с несколькими точками и предсказывать время, которое поездка займет в определенные часы. Об обновлении сервиса RB.RU сообщили в «Яндексе».
«Яндекс» добавил в «Навигатор» возможность оптимизировать маршрут с несколькими точками и планировать поездкиАнастасия Марьина
- Приложение теперь может оптимизировать маршруты из 4–10 точек: подбирает самый быстрый путь с учетом пробок.
- Также «Навигатор» научился рассчитывать, сколько займет дорога в определенный день и время.
- В параметрах маршрута появилась опция «Избегать плохих и грунтовых дорог». С ней приложение поведет только по дорогам с хорошим покрытием, если это возможно.
- Кроме того, «Яндекс» добавил новые виджеты для рабочего стола смартфона. Можно проверить пробки и построить маршрут до дома или работы, не открывая приложение.
- Также в новой версии «Навигатора» появилась возможность оплаты парковки, но сейчас функция доступна только в Москве и работает на всех парковках города, кроме закрытых шлагбаумами.
Обновление доступно части пользователей Android-приложения и в ближайшее время появится и на iOS.
Фото на обложке: «Яндекс»
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