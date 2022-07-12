Клиенты «ЮKassa» смогут оплачивать офлайн с помощью QR-кода

Сервис FinTech-компании «ЮMoney» — «ЮKassa» — стал принимать платежи в офлайне с помощью QR-кода в системе быстрых платежей. Этот метод может заменить ушедшие Pay-cистемы. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Продавцам удобен этот метод оплаты тем, что подключить его можно за день, а комиссия в зависимости от категории бизнеса снижена до 0,4% или 0,7%.

Им также не придется открывать расчетный счет и тратиться на покупку терминалов. Покупателям такой способ оплаты позволит оплатить покупки мгновенно без использования пластиковой карты.

Новый способ уже оценили салоны красоты, которые работают с клиентом «ЮKassa» — платформой для автоматизации бизнеса в сфере услуг YCLIENTS. Сейчас подключено более 600 салонов красоты, еще свыше тысячи — в процессе.

По данным сервиса, в одном из салонов красоты за месяц приема платежей по QR-коду доля этого метода составила 30% от общего количества платежей. Это более полумиллиона рублей. Салон уже сэкономил на эквайринге около 10 тыс. рублей.

После запуска приема платежей по QR-коду платформа YCLIENTS получила свыше 3 тыс. заявок на подключение платежного модуля. За последнюю неделю июня доля платежей по QR-кодам в офлайне составила 24% и показатель продолжает расти.

Накануне «ЮMoney» запустил возможность оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода «Сбера». Для этого клиентам необходимо считать смартфоном код с логотипом «Плати QR».

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